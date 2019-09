Quattro incendi causati da fulmini: a fuoco anche l’insegna della Tiemme

GROSSETO – Quattro incendi sono scoppiati ieri sera a causa di fulmini. Il primo, ha causato un incendio di sterpaglie e bosco di circa quattro ettari, in località Sticcianese, nel comune di Campagnatico. L’incendio è partito alle 19 ed è stato spento dai Vigili del fuoco alle ore 21.30.

Un altro incendio si è sviluppato a Istia d’Ombrone, in località Bellavista, nel comune di Grosseto, e si esteso per un ettaro. Il terzo incendio a Cinigiano alle 22.35 ha bruciato bosco e sterpaglie. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco di Arcidosso.

L’ultimo incendio, a Pitigliano, alle 24, ha riguardato l’insegna del deposito dell’azienda di trasporti Tiemme, in via Santa. La squadra dei Vigili di Orbetello ha lavorato sino alle 2 di notte per spegnere l’incendio.