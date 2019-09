Progetto Giglio: «500mila euro per la pensilina fotovoltaica. Ma non funziona»

ISOLA DEL GIGLIO – La pensilina funziona? A chiederlo è il gruppo consigliare di minoranza Progetto Giglio, rivolgendo un’interrogazione al sindaco del comune isolano Sergio Ortelli.

«La pensilina, cui è annesso un impianto fotovoltaico, è costata 500mila euro – spiegano i consiglieri -. Questa dovrebbe essere adibita allo stoccaggio dei rifiuti e alla produzione di energia elettrica tramite i pannelli fotovoltaici sul suo tetto. Ma al momento l’impianto risulta inutilizzato perché coperto da un telone che ne inibisce il funzionamento».

«A maggio – continua Progetto Giglio -, il sindaco scriveva su Facebook: “La pensilina funziona benissimo. È stata provata da Terna e da SIE per diverse ore ed ha mantenuto in vita l’isola senza la necessità dei generatori”. Per questo noi chiediamo: attualmente l’impianto fotovoltaico è funzionante e collegato alla rete elettrica? Qual è l’effettivo utilizzo della pensilina? Se l’opera non svolgesse ancora le funzioni per cui è stata realizzata, quali sono le motivazioni? E, infine, chi ha l’incarico della sua gestione?».