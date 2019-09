Presentato il Palio di Castel del Piano: al via le Feste di settembre. Ecco il programma

CASTEL DEL PIANO – In una cornice di pubblico in festa è stato presentato il drappellone del Palio di Castel del Piano. Il “cencio” quest’anno è stato dipinto dal pittore locale Marco Antonucci, che per la seconda volta, dopo il 2009, dona alla comunità un’opera meravigliosa.

Dopo la prestazione, il Palio è stato portato nella chiesa della Madonna delle Grazie, dove rimarrà fino la mattina dell’8 settembre, quando sarà nuovamente consegnato alle autorità civili.

“Con la presentazione del Palio si aprono le Feste di settembre – afferma Luca Salvadori, che assieme a Carlo Pulcini si occupa dell’organizzazione della Festa -. Sarà una lunga settimana che vedrà domenica 8 l’apice dei festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie. Da questa sera, per 4 sere, ogni contrada organizza una serie di giochi popolari, come il tiro alla fune, la pentolaccia. Il 6 settembre sarà la volta delle batterie e in serata l’assegnazione dei cavalle alle contrade, uno dei momenti più sentiti da tutti i contradaioli. Il 7 sarà la volta delle prove del Palio, la mattina e la sera, del Memorial Pioli e delle cene propiziatorie. L’8 mattina dopo la messa ci sarà il corteo con le sbandierate in Piazza Madonna, al pomeriggio il corteo partirà alle 16.30 e alle 18 i cavalli scenderanno in pista. Il tutto si chiuderà alle 22 con i fuochi che abbiamo riportato “A casa” in piazza Garibaldi”.

“Oltre al ritorno dei fuochi in piazza – afferma Pulcini – abbiamo un nuovo staff veterinario con a capo il colonnello Castellano. Introdurremo il “cigno” come metodo di sgancio del campo e ci sarà una grande attenzione nello stendere la terra sulla pista: tutto questo per garantire una maggiore sicurezza per i cavalli”.