Nido e scuola materna comunale: lezioni al via. Ecco le prime riunioni

GROSSETO – Il nuovo anno educativo è ormai alle porte, per questo il Comune di Grosseto rende noti tutti i dettagli sui prossimi appuntamenti utili alle famiglie. Nel corso di questa settimana le famiglie dei nuovi iscritti ad asili nido e scuole dell’infanzia comunali saranno infatti contattate direttamente dal personale docente per comunicare loro data ed ora della prima riunione collettiva. In tale occasione saranno fornite tutte le informazioni inerenti l’organizzazione e il funzionamento del servizio, comprese quelle relative agli inserimenti. Questi inizieranno secondo una calendarizzazione predisposta dai docenti con le famiglie a partire dal 16 settembre e termineranno per i nidi il 30 ottobre e per le scuole dell’infanzia il 15 ottobre.

A partire dal 9 settembre invece inizieranno le attività per i bambini già iscritti e che hanno già frequentato le strutture educative comunali (sia nido che infanzia).

Gli orari di apertura si articoleranno, pertanto, secondo le seguenti modalità:

– La prima settimana, dal 9 al 13 settembre, è previsto un orario di apertura ridotto: i nidi saranno aperti dalle 7.30 fino alle 13.30; mentre nelle scuole dell’infanzia l’orario sarà 7.45-13.45, comprensivo di servizio mensa.

– Dal 19 settembre il servizio sarà garantito a tempo pieno: gli asili nido resteranno aperti dalle 7.30 alle 15.30 (con l’eccezione di Via Pirandello, che attuerà l’orario 7.30-17.30); mentre le scuole dell’infanzia osserveranno l’orario 7.45-15.45, sempre comprensivo di servizio mensa.

“L’Amministrazione comunale è pronta a dare il benvenuto ai bambini che, quest’anno, frequenteranno nido e le scuole dell’infanzia comunali – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e Chiara Veltroni, assessore alla pubblica istruzione – Per questo auguriamo a tutti i bambini e alle loro famiglie di vivere quotidianamente percorsi armonici di crescita e scoperta, accompagnati dalla professionalità e dall’esperienza di tutti coloro che lavorano all’interno dei servizi”.

Per ulteriori info, è possibile inoltre consultare il calendario completo delle attività del prossimo anno scolastico al seguente LINK