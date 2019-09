GROSSETO – Schizzi di sangue sulle vetrine, e una lunga scia che da piazza del Sale va verso porta vecchia. È stata una serata movimentata, quella di ieri, a Grosseto. Una lite, forse una rissa, che ha portato al ferimento di almeno una persona.

«Abbiamo sentito le grida, era poco prima di mezzanotte – racconta il gestore di uno dei locali – ma non siamo usciti perché avevamo clienti da servire». A terra, oltre al sangue, i pezzi rotti di una bottiglia da birra, usata forse come arma.

«Sono passati con la spazzatrice – precisa un altro commerciante mentre pulisce la vetrina schizzata di sangue – ma non è facile pulire, tanto è vero che si vedono ancora le macchie a terra». Non è ancora chiaro cosa sia successo la scorsa notte in una delle piazze più centrali della città, sulla vicenda sta indagando la Polizia.