Grosseto, partenza positiva. Ciolli: “Ripartiamo dal secondo tempo”

GROSSETO – Una partenza positiva quella del Grifone, soprattutto per i tanti giovani che ha in rosa la società. Il giorno dopo l’esordio in campionato, il punto raccolto in casa del Trestina dà morale e fiducia, e a dirlo è Andrea Ciolli, esperto difensore grossetano e capitano dei biancorossi. “Abbiamo conquistato un punto importante su un campo difficile e contro una squadra preparata – spiega Andrea Ciolli, capitano dell’Us Grosseto – dove in tanti faranno fatica a giocare. Valuto questo risultato in maniera positiva, soprattutto per i tanti giovani alla prima esperienza, anche se rimane il dispiacere di non essere riusciti a ribaltare la partita”.

La squadra comunque ha dimostrato un’ottima mentalità rientrando in campo nel secondo tempo, sotto di un gol, e trovando la forza di pareggiare, sfiorando addirittura la rimonta. “Nel primo tempo – continua Ciolli – il Trestina è partito forte, con un gran ritmo, e noi pur subendo la loro partenza siamo riusciti a colpire un palo con Moscati. Nella ripresa siamo venuti fuori giocando praticamente sempre nella loro metà campo e sfiorando addirittura il vantaggio. Ai punti meritavamo noi, e questo ci dispiace, però siamo riusciti a cambiare ritmo nella ripresa nonostante il caldo tremendo, e questo anche grazie alla preparazione atletica e ai cambi che hanno portato freschezza e qualità”.

Domenica prossima esordio al Carlo Zecchini contro il Foligno, squadra ben messa in campo che nella prima di campionato ha battuto il San Donato Tavarnelle. “Noi dobbiamo ripartire dal secondo tempo di Trestina al di là dell’avversario. Dobbiamo continuare ad allenarci bene perché solo con umiltà e lavoro – conclude capitan Ciolli – si ottengono i risultati”.