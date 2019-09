Giornata ecologica a Stribugliano: «Adesso anche nelle altre frazioni per sensibilizzare i cittadini»

STRIBUGLIANO – Educazione a tenere pulito il territorio in cui si abita, a fare una raccolta dei rifiuti corretta, a non abbandonare ingombranti in luoghi non deputati, insomma, educazione all’amore per la propria terra. E’ partito con la prima passeggiata ecologica a Stribugliano il progetto del Comune di Arcidosso, che l’assessorato all’Ambiente, guidato da Rachele Nanni, conta di organizzare in tutte le frazioni.

“Come assessora all’Ambiente – spiega Rachele Nanni – mi sono data l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione su questo argomento. Abbiamo iniziato da Stribugliano, ma l’iniziativa sarà fatta anche nelle altre frazioni arcidossine con cadenza da stabilire”.

L’1 settembre, dunque, iniziando da Stribugliano, è stato fatto, da un nutrito gruppo di aderenti alla manifestazione, un percorso interno e limitrofo al paese raccogliendo rifiuti e microplastiche individuati dai partecipanti durante il cammino, con particolare riguardo alla pulizia delle grate di raccolta dell’acqua piovana. Poi la giornata è proseguita con la presentazione “Fiori spontanei di Stribugliano e dintorni” a cura di Loriano Moscatelli, e musica per concludere.

“Voglio ringraziare – chiude l’assessore – l’associazione La Faggia e il centro sociale per l’ottima riuscita della giornata, la prima di una serie che speriamo serva a trasmettere il rispetto dell’ambiente e la gestione corretta dei rifiuti”.