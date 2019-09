Follonica-Gavorrano: Allievi sconfitti all’esordio. Juniores ok in amichevole

GAVORRANO – Dopo una settimana di intensa preparazione prima uscita stagionale per gli Allievi interprovinciali 2004 del Follonica Gavorrano.

I rossoblù di mister hanno cercato di giocare nella propria metà campo, sfuttando alcune ripartenze. Su una di queste è arrivato anche il gol del momentaneo pareggio, firmato da Mancinelli al 32’. Meritato, per quello che si è visto in campo, il successo del San Miniato, che dopo aver firmato l’1-0 già al 7’ con Orlando, ha risolto la gara al 38’ con il gol di Loconte. La squadra maremmana si sta piano piano evolvendo, cercando di trovare identità, posizione e tattica di gioco. I ragazzi sono compatti. Nei prossimi appuntamenti lo staff tecnico cercherà di trovare amalgama e tempi di gioco.

Il mister Luca Grossi, che ha come vice Paolo Berardi, ha utilizzato tutti gli atleti a sua disposizione: Boe, Ioele; Mancinelli, Cecchetti, Arena, Temperini, Giansoldati, Dema, Frati, Fioretti, Nelli, Gusillo, Campinoti, Chelli, Guidi, Raffaele, Stopponi, Pagnini, Antonioli, Di Silvestro, Minotti, Massi.

La formazione juniores nazionali ha invece vinto l’amichevole disputata con l’Alta Maremma per 2-1 grazie alle reti di Filippo Conti e Berti. I ragazzi di Giulio Biagetti hanno mostrato di essere in crescita e pronti all’esordio in campionato. In questa settimana sono previste due uscite; a Riotorto (4 settembre) e in casa con l’Albinia (9 settembre).