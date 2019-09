Bsc avanti tutta: grossetani protagonisti nel campionato italiano

GROSSETO – Le due squadre del bsc Grosseto passano entrambe il primo turno dei sedicesimi di finale per il titolo italiano classificandosi al primo posto del loro concentramento in entrambe le categorie.

I Galletti Under 12 dopo aver capitolato all’ultimo inning per 7° 6 nella prima partita contro il San Lazzaro Bologna , si sono rifatti nelle terza partita battendo il Redipuglia per 8 a 3 e conquistando la prima posizione del concentramento .

Sabato saranno impegnati a San Martino Buon Albergo dove affronteranno la squadra di casa ed il San Bonifacio per gli ottavi di finale dove passeranno il turno le prime due squadre .

La squadra composta per metà da ragazzi al primo anno di attività e grazie all’attenta guida dei tecnici Lino Luciani, Angelo Garcia e Giovanni Mangani che con entusiasmo e passione stanno contribuendo alla crescita di questi ragazzi.

Nella categoria Under 15 la squadra Red tiger guidata dai tecnici Sandro Cappuccini Alessandro Galli e Marco Felici ha vinto il loro concentramento svoltosi a Grosseto nel campo di Via Orcagna .

Nella prima partita contro gli Atletics Bologna dopo 3 inning equilibrati con il lanciatore del Bologna che ha tenuto a freno le mazze dei grossetani ,i biancorossi hanno premuto sull’acceleratore segnando 5 punti al quarto inning e chiudendo la partita con il punteggio di 6 a 2 .

Senza storia la seconda partita contro i Lions Nettuno con i battitori grossetani subito a segno nel primo inning con 5 punti e vincendo la partita con il punteggio di 13 a 5 .

In evidenza nel box di battuta Mattia Consoli che chiude il doppio incontro con una media di 857, battendo due valide su tre turni nella prima gara e 4 su 4 nella seconda.

Qualificata matematicamente ai quarti di finale di sabato 14 settembre , sabato 7 sempre sul campo “Scarpelli” affronteranno la Fortitudo Bologna per decidere chi sarà la prima classifica del concentramento e definire gli abbinamenti dei quarti di finale.