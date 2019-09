Al via il Settembre Roccastradino: ecco il programma tra tradizione, spettacoli e sapori tipici

ROCCASTRADA – Il Settembre Roccastradino entra nel vivo in attesa del gran finale di domenica 8 settembre, giorno del Palio umoristico dei ciuchi. Le iniziative continuano nel segno della tradizione e della riscoperta del territorio insieme a musica, animazione per tutte le età, sapori tipici e tutela dell’ambiente, con utilizzo di stoviglie in materiale biodegradabile e raccolta differenziata dei rifiuti.

Ad aprire i nuovi appuntamenti sarà domani, martedì 3 settembre, alle ore 17.30 in piazza XXV Aprile, il corso gratuito di defibrillatore DAE in collaborazione con la locale Misericordia. Allo stand gastronomico, alle 19, la Serata della Lumaca. Alle 21, nel Parco del Chiusone un’esibizione di ginnastica artistica; sempre alle 21, in piazza XXV aprile, piano bar con Stefano Bolognesi, e alle 22, al Parco del Chiusone, karaoke con Pieroby Vdj.

Mercoledì 4 settembre il Settembre Roccastradino tornerà ad animare il paese dalle 16, al Parco del Chiusone, con animazione e giochi per i più piccoli per il “Pomeriggio del bambino”, in collaborazione con Unicoop Tirreno sezione soci Colline Maremmane. I più golosi, invece, potranno gustarsi i bomboloni preparati dalla Contrada delle Capannacce a partire dalle 16. La serata continuerà dalle 19 allo stand gastronomico con la Serata del fritto, e alle 21.30 in piazza XXV aprile, con lo spettacolo “Kakkiokanti”, serata karaoke e disco anni ’70 – ’80 e ’90. Allo stand gastronomico, dalle 21.30, spazio al torneo di briscola, e alle 22musica live a Poccia 2000 con il Conte Max.

La buona tavola tornerà protagonista al Settembre Roccastradino giovedì 5 settembre, con la Serata del pesce in programma dalle 19 allo stand gastronomico, mentre alle 21 il Parco del Chiusone ospiterà il 14esimo Saggio di pattinaggio di Roccastrada. Alle 21 piazza XXV aprile sarà animata dalla musica live “De Buenos Aires à Pari”, concerto di clarinetto e filarmonica, e alle 22 Poccia 2000 ospiterà la musica live con Homeward.

Informazioni. Ogni giorno sono aperti il ristorante e il locale “Poccia 2000”, a pranzo e a cena. Il Settembre Roccastradino è organizzato dal Comitato festeggiamenti Pro loco, con il patrocinio del Comune di Roccastrada. Per informazioni e per conoscere il programma completo, è possibile contattare il numero 0564-563376 oppure visitare la pagina Facebook Comitato Festeggiamenti Pro loco Roccastrada e quella del Museo della Vite e del Vino di Roccastrada.