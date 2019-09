Tronconi torna grande nella sua Roccastrada: vincono anche Boscarini e Stankiewicz

ROCCASTRADA – La Marcia Verde è nel segno di Fabio Tronconi. Il corridore roccastradino trionfa nella sua Roccastrada, al rientro alle corse dopo una lunga pausa passata ad assolvere agli impegni di papà, prima e dopo la nascita della piccola Bianca, che aveva appena festeggiato il primo compleanno.

Lo fa scortato da Jacopo Boscarini, con cui vola sin dal via della prova dal centro del paese: alla fine i due arrivano per mano sotto il traguardo, con Tronconi che torna al successo nella gara di casa dopo l’affermazione del 2011. Vittoria ex aequo con il portacolori dell’Atletica Costa d’Argento, sul terzo gradino del podio ancora l’atleta mascherato Roberto Ria, Gp Parco Alpi Apuane, ormai abbonato ai piazzamenti nel circuito Uisp Corri nella Maremma. Nei dieci ci sono anche Marco Lippi, Team Marathon Bike, Gino De Bernardi, Runners Team, Davide Nerucci, Montalcino Trail, Luigi Cheli, Team Marathon Bike, Katerina Stankiewicz, Team Marathon Bike, Gabriele Pasquini, Atletica Follonica, Carlo Bragaglia, Ymca Runners.

La doppietta del Marathon Bike con Tronconi e Stankiewicz regala al sodalizio del presidente Maurizio Ciolfi il centesimo successo nel Corri nella Maremma. Tra le donne si conferma per la terza volta il podio con la polacchina e il tandem Marika Di Benedetto-Marcella Municchi dell’Atletica Costa d’Argento.

Quota 100 anche per l’Atletica Costa d’Argento, al centesimo successo assoluto maschile. Una menzione particolare per Barbara Colombo (IV Stormo) ,una sempre presente alle gare, che per la prima volta ha preso punti da top runner chiudendo sesta assoluta. Al via della corsa organizzata Marathon Bike 77 atleti: il circuito Uisp riprenderà domenica 15 settembre a Batignano.