Trasferta positiva per il Grosseto: a Trestina finisce 1-1

GROSSETO – Il Grifone torna da Trestina con un buon punto, conquistato in rimonta, e con un secondo tempo arrembante. Esordio positivo, dunque, per questo inizio di campionato grazie alla rete di Ciolli nel secondo tempo che risponde al rigore di Belli sul finire del primo tempo, archiviando la partita con un 1-1.

All’entrata in campo delle formazioni la sorpresa principale è Boccardi in panchina: al suo posto preferito Giani dietro a Galligani e Moscati. L’altra novità è Ravanelli in campo al posto di Polidori sull’out di destra. Per il resto solita formazione per mister Magrini. Parte bene il Grosseto che nei primi dieci minuti impegna Niederweiser con due conclusioni, prima di Milani da calcio da fermo poi di Da Pozzo con una conclusione toccata da Moscati. Il Trestina aumenta il ritmo e al 40’ guadagna un calcio di rigore per una sgroppata di Khribech fermato fallosamente in area da Gorelli. Dal dischetto va Belli che batte Barosi per il vantaggio dei bianconeri.

Nella ripresa il Grosseto aumenta il ritmo e si fa subito pericoloso con Galligani. Dopo cinque minuti Magrini manda in campo Boccardi per Giani e il Grosseto in quindici minuti va ancora vicino al pareggio, prima con Cretella, poi con Da Pozzo e infine con un’occasione sciupata da Moscati davanti al portiere bianconero. Al 26’, però, il pareggio arriva sugli sviluppi di un calcio piazzato, con capitan Ciolli che finalizza un ottimo cross di Cretella trovando il pari e mandando in delirio i tifosi maremmani al seguito. I biancorossi cercano il gol del vantaggio ma la partita si chiude sul pari, con un punto conquistato nella prima trasferta della stagione che può essere considerato un buon risultato.

Sporting Trestina-Us Grosseto 1-1

TRESTINA: Niederweiser, Gallozzi (42’ st Lignani), Caruso, Gori, Cenerini, Ibojo, Gabellini, Gramaccia, Benedetti (47’ st Landi), Khribech (30’ st Diemè), Belli (21’ st Fumanti). A disposizione: Guerri, Erbahor, Santini, Trinchese, Landi, Kaimaku. All. Enrico Cerbella.

GROSSETO: Barosi, Ravanelli (19 st Sersanti), Milani, Cretella (40’ st Frosinini), Ciolli, Gorelli, Da Pozzo (19’ st Fratini), Viligiardi (44’ st Villani), Moscati, Giani (5’ st Boccardi), Galligani. A disposizione: Nunziatini, Castellazzi, Pizzuto, Polidori. All. Lamberto Magrini.

ARBITRO: Dario Di Francesco di Ostia Lido (Romagnoli e Giorgji di Albano Laziale).

RETI: 40′ rig. Belli, 26′ st Ciolli.