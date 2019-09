Porto Ercole vince la 31esima edizione del Superpalio della Maremma

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Ieri pomeriggio nel mare di Castiglione della Pescaia, l’equipaggio gialloverde di Porto Ercole ha vinto la 31° edizione del Superpalio della Maremma, al termine di una regata spettacolare e combattuta fino al traguardo. A battagliare altri quattro equipaggi: i padroni di casa di Castiglione, la barca “gemella” dell’Isola Clodia (Castiglione2), Orbetello e l’Isola del Giglio, che solo all’ultimo momento è riuscita a mettere su un equipaggio e onorare il titolo conquistato lo scorso anno a casa sua.

La giornata spettacolare, con un mare perfetto senza praticamente vento, ha reso ancor più avvincente la corsa. In mattinata c’erano state le estrazioni delle corsie, e proprio Castiglione ha pescato per prima scegliendo “acqua 5”, quella lato mare. A scendere verso la spiaggia Orbetello, Porto Ercole, Isola Clodia e Isola del Giglio. Poco dopo le 18,30 con le barche di fronte al faro Rosso, il via è stato dato per l’occasione da Carlo Pistolesi, presidente del Cvcp.

Nei primi metri si è capito subito che sarebbe stata una regata nel segno dell’equilibrio e che si sarebbe decisa in volata. Castiglione, Porto Ercole, Orbetello e Isola Clodia sono scattate sulla stessa linea, mentre l’Isola del Giglio perdeva progressivamente terreno. Alla prima virata dei 600 metri Porto Ercole metteva la testa avanti inseguita da Castiglione e Orbetello, poi Isola Clodia e l’Isola del Giglio. Anche ai 1200 metri della seconda virata le posizioni rimanevano invariate, con Porto Ercole e Castiglione distanziate di centimetri. Alla terza e ultima virata dei 1800 metri sempre un testa a testa fra le prime due con Porto Ercole avanti di poco, mentre Isola Clodia recuperava e sorpassava Orbetello per la terza piazza.

La lunga vasca di rientro verso il porto canale era al cardiopalmo: Porto Ercole riusciva a tenere la testa ma Castiglione provava una strenua rimonta, cercando di affiancare i rivali all’ingresso della boa di disimpegno in porto. I giallo verdi però resistevano e sostenuti da un tifo da stadio, con tanto di fumogeni, tagliavano per primi il traguardo dopo 2700 metri. Castiglione chiudeva in scia poi Isola Clodia, Orbetello e Isola del Giglio. L’equipaggio vincente di Porto Ercole (colori giallo verde): timoniere Giorgio Stronchi, 1° remo Fernando Parodi, 2° remo Manuel Scotto, 3° remo Fabrizio Coli, 4° remo Matteo Astore, presidente Oreste Milozzi. Questo l’albo d’oro del Superpalio: Orbetello 12 vittorie, Porto Ercole 9, Isola del Giglio 5 Talamone 4, Castiglione della Pescaia 1.