Lavoro e formazione: con Confesercenti arriva il corso gratuito di addetto al ricevimento

GROSSETO – Un corso di 900 ore per addetto al ricevimento per dieci persone, disoccupate. Il corso, gratuito perché finanziato con risorse del Por Fse Toscana, è organizzato dalla Regione Toscana con Scuola italiana turismo in collaborazione con Cescot, agenzia formativa di Confesercenti.

Il percorso è finalizzato all’inserimento lavorativo e si rivolge a chi ha interesse ad inserirsi nel mondo del front office, sia nell’ambito alberghiero, ma anche in quello extralberghiero. È pertanto progettato per sviluppare competenze operative necessarie per operare con successo in strutture ricettive e si propone pertanto di formare professionalità in grado di acquisire e gestire le prenotazioni, gestire l’accoglienza del cliente, assistere il cliente durante il soggiorno alberghiero e formulare proposte di servizi interpretandone i bisogni.

Le domande potranno essere presentate entro il 20 settembre, nelle seguenti modalità:

• Consegnate a mano presso Cescot Formazione via De Barberi 108 (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00).

• Per raccomandata A/R presso Scuola italiana turismo srl Via Solferino, 30 – 57122 Livorno riportando la dicitura “Domanda iscrizione corso AAR”; Il soggetto che invia la domanda per posta raccomandata è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa entro la scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale.

Info: Cescot Formazione via De Barberi 108 (tel 0564 438809)