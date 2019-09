La Biancorossa riparte con i corsi per i più piccoli

GROSSETO – L’Associazione sportiva Biancorossa Grosseto pronta all’inizio della nuova stagione con i suoi corsi di minibasket rivolti ai bambini e alle bambine dai 5 agli 11 anni (nati dal 2014 al 2008). Anche la stagione 2019-2020 si preannuncia ricca di iniziative, percorrendo un cammino ben progettato, suddiviso in tappe, finalizzato alla crescita sportiva e non solo dei ragazzi. Alla guida dei corsi della Biancorossa istruttori Fip qualificati, che, ormai da anni, lavorano insieme per costruire e migliorare costantemente il progetto Biancorossa.

La Biancorossa si concentra sul settore minibasket da sempre, di conseguenza, è riuscita a creare gruppi suddivisi per età dove i bambini e le bambine hanno la possibilità di giocare, divertirsi e crescere insieme. Ecco il calendario dei corsi. Nati 2013-14 martedì e venerdì, alle 16.30, via Mascagni (prima lezione martedì 17 settembre). Nati 2012 lunedì e giovedì, alle 16.30, via Mascagni (prima lezione lunedì 16 settembre). Nati 2011 martedì, alle 16.30, Agraria, venerdì, alle 17.30, via Mascagni (prima lezione martedì 10 settembre). Nati 2010 lunedì, alle 17.30, via Mascagni, mercoledì e venerdì, alle 16.30, Agraria (prima lezione mercoledì 4 settembre).

Nati 2009 martedì, mercoledì e venerdì, alle 18, Agraria (prima lezione martedì 3 settembre). I bambini e i ragazzi interessati possono sperimentare, provare: settembre è gratuito. Info: 3477552450.