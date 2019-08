Open day alla tensostruttura: ripartono i corsi di beach tennis

GROSSETO – Al via i corsi di beach tennis nella tensostruttura Uisp in viale Europa. I primi due appuntamenti sono in programma il 9 e il 16 settembre, dalle 15 alle 19, con gli open day nei quali appassionati e interessati potranno provare questa nuova disciplina.

L’impianto Uisp Beach Park, in sabbia caraibica, è riscaldato e in caso di alte temperature può essere aperto. Per info 3476557346.