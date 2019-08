Una messa per ricordare Pino Arpioni, educatore e fondatore del Villaggio La Vela

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA- “I diversamenti giovani maremmani del Villaggio La Vela di Castiglione della Pescaia dal 1960” si ritroveranno sabato 7 settembre alle ore 11 per celebrare, nella cappella del Villaggio, una messa per ricordare Pino Arpioni, fondatore del villaggio La Vela, e educatore, collaboratore di Giorgio La Pira e promotore dell’Opera per la Gioventù dedicata a La Pira.

Qualche settimana fa, a Pino Arpioni veniva anche intitolato il parco giochi di via del Turchese, nella zona di Verde Maremma, a Grosseto.

Dopo la messa, al nuovo refettorio, recentemente ristrutturato, sarà realizzato un pranzo comunitario.