L’Invictasauro apre le porte: iniziano gli allenamenti

GROSSETO – Lunedì 2 settembre con inizio alle ore 17, in via Lago di Varano, prenderanno il via gli open day organizzati dall’Invictasauro.

Nei primi tre giorni scenderanno in campo i bambini e le bambine nati negli anni 2007-2008-2009 e 2010, mentre nei successivi 3 giorni toccherà ai piccoli, nati negli anni 2011-2012-2013-2014 e 2015.

La società metterà in campo tutti i propri tecnici, più di 25 mister, i 5 preparatori atletici e gli allenatori dei portieri al fine di far conoscere il proprio progetto.