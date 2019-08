GROSSETO – Pioggia e aria più fresca, secondo le previsioni, sarebbero già dovute arrivare. E invece a Grosseto e nel resto della provincia continua a fare ancora molto caldo.

Questa lunga e torrida estate pare non volerne ancora sapere di lasciare la Maremma, anche se la situazione – a meno di nuove variazioni in ciò che prevedono i meteorologi – potrebbe essere destinata prossimamente. Quel che appare certo è che al contrario di quanto pensato, continuerà a fare caldo almeno per un’altra settimana, con massime superiori ai 30 gradi e minime attorno ai 20, con notti quindi ancora afose.

La situazione potrebbe iniziare a cambiare alla fine della prossima settimana, quando sono – di nuovo – attese pioggia e aria più fresca in tutta la provincia. Considerando però il recente precedente meglio aspettare e vedere come il quadro meteo si evolverà nei prossimi giorni.

