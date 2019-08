La Fight Gym riparte: allenamenti in palestra e torneo a Barcellona

GROSSETO – Dopo una breve pausa estiva, Raffaele D’Amico con il suo staff di tecnici ha chiamato a raccolta tutti suoi pugili al campo Zauli per prepararli atleticamente ad affrontare il rientro dai primi di settembre, nella palestra di via Della Repubblica per dare inizio al nuovo anno sportivo già ricco di impegni.

Anche quest’anno la Fight Gym è stata invitata a Barcellona nei giorni 21 e 22 settembre per partecipare al quinto torneo internazionale dell’amicizia che vede la presenza di più nazioni. La rappresentativa italiana, guidata da Amedeo Raffi, presidente della Fight Gym Grosseto, sarà composta oltre che da Halit Eryilmaz nei 56 chili e Rier Gabriel Garcia Pozo nei 69, dai pugili del Gruppo sportivo Carabinieri preparati dal tecnico Riccardo D’andrea, Francesco Faraoni nei 75, Vincenzo Lizzi negi 81, Giordana Sorrentino nei 54 nonché Giuseppe Osnato dell’ Amaranto Boxe nei 64.

Il mese di settembre si concluderà con la partecipazione dei numerosi giovani pugili del vivaio della palestra grossetana alla fase regionale dei campionati italiani delle categorie school boy, junior e youth programmati a Lucca dal 26 al 28.