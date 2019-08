Incidente in città: una persona ferita trasportata in ospedale

FOLLONICA – Una persona è rimasta ferita in un incidente avvenuto pochi minuti fa a Follonica. Lo scontro, che ha visto coinvolte due auto, è avvenuto all’incrocio tra via Litoranea e via Bellini.

Sul posto è intervenuta la Croce rossa di Scarlino e l’auto medica della Cri di Follonica, oltre alla Polizia municipale di Follonica.