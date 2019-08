Il Gavorrano parte in salita: subito una trasferta difficile sul campo del Monterosi

FOLLONICA – Inizio di fuoco per il Follonica Gavorrano di scena domenica alle 15 al “Marcello Martoni” di Monterosi nella prima giornata del girone E di serie D. Per i ragazzi di Vitaliano Bonuccelli è una trasferta impegnativa e affascinante allo stesso tempo, che arriva all’indomani dell’uscita di scena dalla Coppa Italia per mano del San Donato Tavarnelle. Contro l’undici viterbese, guidato da David D’Antoni, reduce dal successo contro il Flaminia, grazie alla doppietta di Roberti, i rossoblù puntano a confermare la legittimità delle attese da parte della società e della tifoseria che, dopo una campagna acquisti importante, con i ritorni di due stelle come Brega e Lombardi nella rosa e del mister Bonuccelli in panchina, sogna il ritorno tra i professionisti o quanto meno un torneo da protagonisti.

A Monterosi il Follonica Gavorrano, privo dell’infortunato Cristian Farini e dello squalificato Andrea Galvanio, vuole mostrare la faccia migliore per iniziare nel migliore dei modi la nuova stagione. Nell’allenamento congiunto contro il Massa Valpiana Conti e compagni hanno fatto vedere la grinta e la voglia di presentarsi all’esordio in serie D per disputare una partita di qualità.

«La nostra aspettativa – ribadisce l’allenatore Vitaliano Bonuccelli – è quella di disputare un campionato importante. Siamo convinti di aver messo in piedi una squadra competitiva che possa sistemarsi ai vertici del girone E. Il calcio è però fatto di episodi e dovremo aspettare il verdetto del campo. Da parte nostra daremo il massimo per rispettare i pronostici».

Il Condor prova anche a fare le carte al girone E di serie D: «Sento dire che il Monterosi ha costruito una bella squadra, ma si parla bene anche del Flaminia. Il San Donato, che abbiamo già affrontato due volte, mi sembra un ottimo complesso. Il Grosseto ha fatto un bel precampionato e ha un glorioso passato alle spalle. Non conosco molte delle squadre, ma il Ponsacco e il Montevarchi si sono rinnovate e anche l’Aglianese ha un buon organico. I pronostici si fanno a tavolino, adesso aspettiamo di vedere quello che succede domenica dopo domenica».

Bonuccelli parla anche del Monterosi: «So poco del nostro avversario, l’ho visto all’opera solo in un’amichevole, ma posso dire che verrà fuori una partita rispetto a quella di domenica scorsa. I viterbesi non hanno un attacco veloce come il San Donato, sono più sornioni e sono una squadra da categoria».

Rispetto alla gara di Coppa Italia torna a disposizione l’esterno sinistro ex Pianese Marco Dell’Aquila e lo staff tecnico ha diverse opzioni per scegliere l’undici di partenza: «Ho tanti ragazzi che stanno bene – spiega il mister rossoblù – e questo mi porta ad avere dei dubbi. E’ probabile che cambi qualcosa ma mi riservo di decidere all’ultimo momento».

I venti convocati

Portieri: Niccolò Carcani, Ombra, Wroblewski.

Difensori: Grifoni, Bruni, Ferrante, Placido, Pietro Carcani, Palmese, Ferraresi, Dell’Aquila.

Centrocampisti: Pardera, Costanzo, Conti, Berardi.

Attaccanti: Lepri, Brega, Lamioni, Lombardi, Vanni.

Il programma della prima giornata (ore 15): Albalonga-Grassina, Bastia-Aglianese, Cannara-Scandicci, Foligno-San Donato Tavarnelle, Monterosi-Follonica Gavorrano (arbitro Davide Giacometti di Gubbio; assistenti Elia Tini Brunozzi e Mauro Ottobretti di Foligno), Ponsacco-Aquila Montevarchi, Sangiovannese-Flaminia, Sporting Trestina-Grosseto, Tuttocuoio-Pomezia.