Grosseto, torna Boccardi per l’esordio in D. Magrini: “Vogliamo cominciare bene”

GROSSETO – “Abbiamo aspettato tanto questo esordio e vogliamo ben figurare”. Non ha dubbi mister Magrini alla vigilia della prima di campionato sul terreno di gioco dello Sporting Trestina. Una trasferta non facile ma sicuramente alla portata della truppa biancorossa che nel precampionato ha dimostrato buone individualità e un gioco frizzante.

“Scenderemo in campo, oggi così come nelle prossime gare, per vincere – ha spiegato mister Lamberto Magrini – e per far divertire i nostri tifosi. Sono soddisfatto di questo inizio di stagione anche se le partite vere cominciano adesso e noi abbiamo voglia di dimostrare di poter dire la nostra sia in campionato sia in coppa”. Ci sarà da battere l’ex squadra di Ravanelli e Polidori, i due difensori che oggi fanno parte della rosa biancorossa, che vorrà certo ben figurare sul terreno amico e cominciare bene il campionato dopo la sconfitta di Coppa Italia contro il Cannara (2-3).

Magrini ritrova Pippo Boccardi, elemento fondamentale di questo Grifone. Rientreranno anche Polidori e Moscati, mentre rimarrà a riposo Sabatini. La formazione dovrebbe essere la solita, con Barosi tra i pali, Polidori a destra, in ballottaggio con Pizzuto, e Milani a sinistra. Coppia centrale, intoccabile, Gorelli e capitan Ciolli. A centrocampo Viligiardi dovrebbe essere in vantaggio su Fratini per fare da scudo davanti alla difesa, con Cretella e Da Pozzo mezz’ali. In avanti l’ipotesi più accreditata è quella di Boccardi trequartista con Galligani e Moscati punte centrali.

Arbitrerà la gara il signor Di Francesco di Ostia Lido, coadiuvato da Romagnoli e Jorgji di Albano Laziale. Fischio d’inizio alle ore 15 allo stadio Lorenzo Casini di Trestina.