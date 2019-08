Conferenza delle donne democratiche: appuntamento a Grosseto

GROSSETO – Lunedì prossimo, 2 settembre, alle 18 nella sede del Coordinamento territoriale del Partito Democratico della provincia di Grosseto (via Svizzera, 142) si terrà un incontro aperto a tutte le iscritte e le elettrici democratiche del territorio con l’obiettivo di raccogliere adesioni per la Conferenza nazionale delle donne democratiche, fortemente voluta dalla direzione nazionale del nostro partito. La Conferenza delle donne è prevista dallo statuto del Pd come una organizzazione autonoma rispetto al partito.

Le iscrizioni avverranno su un Manifesto dei valori che si rivolge a tutte le donne del centrosinistra. Al termine di questa fase, la Conferenza delle donne si organizzerà a livello territoriale (comunale o provinciale), a livello regionale e, infine, a livello nazionale, con una Assemblea che eleggerà la sua portavoce a ottobre. La Conferenza delle donne si impegnerà, nelle sue varie articolazioni, sia sul piano culturale che sul piano politico.

Un gruppo autonomo di discussione femminile, dunque, aperto anche alle non iscritte al Partito e pensato come strumento per dare battaglia su tematiche sociali, culturali ed economiche non più prorogabili. L’invito a prendere parte a questo percorso e a partecipare all’incontro di lunedì è esteso a tutte coloro che si riconosco nei valori del centrosinistra.