Alessio Nesi, dalla Maremma disegna collezioni di moda che vanno nel mondo

GAVORRANO – Si chiama Beautylogia la nuova linea di abiti e foulard disegnata per Marella, brand femminile del Gruppo Max Mara, dal maremmano Alessio Nesi. Nesi, ex studente del liceo artistico Pietro Aldi di Grosseto e diplomatosi allo IED di Milano con specializzazione al Polimoda di Firenze, divide la sua vita tra la Maremma e Milano, e disegna le collezioni foulard di Marella da oltre sei anni, sempre con un’impronta poetica e uno stile riconoscibile.

Il suo nuovo progetto è una capsule di abiti e foulard per la stagione autunnale in vendita sul sito (Marella.com) e nei flagship stores. «La nuova collezione – racconta Nesi – nasce dalle illustrazioni beauty che pubblico sul mio blog proprietexclusive.it da oltre dieci anni. Lipstick e lamette per t-shirt e camicie fluide che si mixano a losanghe geometriche art decò su giacche e abiti. I cinque foulard in degradé completano il look con motivi decorativi provenienti da culture e periodi di tempo diversi, sovrapposti, stratificati, dedicati al persistere della bellezza: una bellezza che implica un’educazione allo sguardo, una capacità e disponibilità a essere toccati ed emozionati dal vedere. Un vedere e sé stante, offerto e condiviso come fonte di puro piacere».

«Creo immagini per l’industria della pubblicità e disegno stampe per collezioni moda e arredamento facendo della Maremma la mia base operativa» conclude Alessio Nesi.