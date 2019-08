MARINA DI GROSSETO – Oltre quaranta lettini squarciati, resi inutilizzabili. È questo lo spiacevole bilancio dell’atto vandalico subito dal Bagno Rosmarina di Marina di Grosseto nella notte tra il 10 e l’11 agosto che e’ presto diventato anche un lodevole esempio di collaborazione e solidarietà. Un fatto grave quello subito dal bagno della costa maremmana che nei giorni di maggiore affluenza per gli stabilimenti, si è trovato a corto di posti sdraio per i propri clienti e probabili nuovi avventori.

Uno spiacevole episodio, subito denunciato alle forze dell’ordine, che si è trasformato tuttavia in una straordinaria gara di solidarietà che ha piacevolmente colpito i gestori: “Vogliamo ringraziare di cuore tutta l’Associazione Balneari di Marina di Grosseto – ha dichiarato Giulio Bozzi, gestore del Bagno Rosmarina – e i tanti colleghi che con tempestiva generosità ci hanno prestato i loro lettini permettendoci così di sopperire all’improvvisa mancanza in giornate particolarmente importanti per tutti noi”. Nel sottolineare la viltà del gesto subito per mano di ignoti, il gestore ha tenuto anche ad evidenziare l’importanza di quello di tutta l’Associazione Balneari di Marina di Grosseto e dei gestori degli altri stabilimenti, che in una stagione non particolarmente facile non hanno esitato a rendersi disponibili e ad offrire tutto il sostegno possibile.

di 3 Galleria fotografica Bagno Rosmarina vandali 2019





“È la dimostrazione – ha aggiunto Bozziche l’Associazione dei Balneari di Marina di Grosseto è un importante collante in grado di supportare con i fatti il nostro lavoro e di esserci di aiuto anche nei momenti difficili”.