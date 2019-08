tuttoweekend: ultimo fine settimana di agosto in Maremma. Ecco tutti gli eventi

GROSSETO – Al via la rubrica #tuttoweekend, lo spazio che il nostro giornale dedica agli eventi che in estate si moltiplicano in tutto il territorio della provincia di Grosseto. Dai concerti alle presentazioni di libri, dalle fiere al teatro, dal trekking al cinema: ecco tutti gli appuntamenti di questo fine settimana.

VENERDI’ 30 AGOSTO

ARCIDOSSO – Nell’ambito del progetto di Arci Solidarietà Grosseto “Il magico puma e l’erba agrimonia. Dalla voce degli anziani una risorsa per la comunità”, finanziato dalla Regione Toscana, venerdì 30 agosto alle 21.30 si svolgerà il secondo appuntamento dello spettacolo itinerante “A veglia” di Teatro Studio di Grosseto. Lo spettacolo, gratuito, si svolgerà presso il Circolo Arci La Brizza di Montelaterone (Arcidosso). LINK

CASTEL DEL PIANO – La notte del 30 agosto, dalle 18 fino a tarda notte, Castel del Piano si trasforma in una grande festa di strada. Nelle principali vie del paese – corso Nasini, piazza Madonna, piazza Colonna, via Marconi, piazza Garibaldi, via dell’Opera, via della Croce, via Vittorio Veneto, via Imberciadori e piazza Carducci (Piazzone) – dal tramonto fioriscono negozi aperti, ristoranti pronti ad accogliere i visitatori della notte, street food e musica in ogni angolo delle strade e spettacoli itineranti. Promozioni e sconti speciali nei negozi, menu per tutti i gusti nei locali, punti ristoro in strada e tanto altro ancora da scoprire. LINK

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Venerdì 30 agosto, alle 21:30, si conclude la rassegna teatrale in piazza Solti. La Compagnia teatro dello sbadiglio metterà in scena “Ulisse coperto di sale”. Il titolo dello spettacolo di teatro-canzone è una citazione di un brano di Lucio Dalla, che spesso ha inserito nei suoi testi i temi del mare e dell’abbandono del padre. Così come il cantautore bolognese, anche Telemaco trascorse la sua infanzia e la sua adolescenza orfano del padre. Lo spettacolo del Teatro dello Sbaglio ripercorre le tappe del viaggio di Ulisse attraverso la solitudine di Telemaco, che in questa versione originale dell’Odissea è un senzatetto che abita sulla riva del mare in attesa che il mare stesso gli porti notizie del padre disperso. Sempre venerdì, nella cittadina balneare prenderà il via per le strade del centro “La magia dello shopping” con il “Fuoritutto” che continuerà anche sabato, quando davanti al Faro rosso si disputerà il Super Palio, mentre a Vetulonia inizieranno i festeggiamenti in occasione della 69esima edizione del Palio dei ciuchi che si correrà domenica primo settembre.LINK

CINIGIANO – All’Amiata Piano Festival arriva la musica di “Dionisus”. La serie di concerti intitolata al dio del vino si svolgerà al Forum Bertarelli di Poggi del Sasso (Cinigiano) da giovedì 29 agosto a domenica 1 settembre. Venerdì 30 agosto protagonista il pianoforte in versione “notturna”. Al Forum debutterà il pianista dublinese Finghin Collins. Vincitore del Concorso “Clara Haskil” nel 1999, musicista tra i più famosi d’Irlanda, Collins interpreterà la Sonata per pianoforte n. 11 K. 331 di Mozart; i Notturni n. 5 e 10 del compositore irlandese John Field; due Notturni op. 48 di Chopin; la Sonata op. 1 di Berg; i Quattro pezzi per pianoforte op. 119 di Brahms. Maurizio Baglini affiancherà il collega nella Sonata per due pianoforti K. 448 di Mozart, grazie alla presenza sul palco di due pregiati grancoda Fazioli. LINK

FOLLONICA – Tutto pronto a Follonica dove dal 30 agosto all’1 settembre torna per la seconda edizione lo Streefood Village, che porterà decine di cibi di strada dall’Italia e dal mondo all’interno del Parco Centrale della cittadina di mare. LINK

Sono stati tutti spettacoli di alto livello artistico quelli della rassegna “Fantasie del circo” che si conclude venerdì 30 agosto alle ore 21.30 nel giardino del Casello Idraulico con il clown acrobata Fausto Giori e il suo Demenzio. LINK

Carla Moscatelli presenta la sua mostra di pittura personale “Il paesaggio e la sua anima” al Salone del Casello idraulico di Follonica, in via Roma 43, da venerdì 30 agosto a domenica 1 settembre con orario 17 – 19,30; 21 -23,30. LINK

Alla Pinacoteca civica di Follonica fino al 15 settembre è in mostra “L’irrequietezza dell’essere” di Jamesboy, uno degli artisti più produttivi e apprezzati sul territorio toscano, dalle 21 alle 24. LINK

“Secondo Novecento da Tirinnanzi a Talani”. Questo il titolo della mostra organizzata dal Caffè d’Arte Ceccarelli in programma dal 24 luglio al 15 settembre. Nello storico locale di via litoranea a Follonica saranno esposte opere di Nino Tirinnanzi, Sergio Scatizzi, Antonio Possenti, Bruno Paoli, Silvio Loffredo, Mino Maccari, Giuseppe Chiari, Norberto Proietti e Giampaolo Talani. LINK

GROSSETO – Venerdì 30 agosto, a partire dalle 20, grande serata al Fish and Music in piazza Guadagnoli a Grosseto. Protagonista sarà la solidarietà con il Comitato per la Vita. LINK

Un progetto culturale, uno spettacolo e anche il nome di un disco. Si tratta di “Dietro le sbarre”, l’ultimo lavoro di Bube e i Mazzacani della soffitta in programma venerdì 30 agosto, alle 22,30, alla Cava di Roselle (Grosseto). LINK

Tornano “I Venerdì della Pro loco” e con loro la quinta edizione di “Sorseggiando tra le righe”, l’evento serale organizzato dalla Pro loco di Roselle che quest’anno si tiene nella magnifica cornice dell’area archeologica grazie alla collaborazione della direzione del Parco. Venerdì 30 agosto, a partire dalle 20.30, degustazione di vini e letture di brani o racconti. Al termine di ogni evento sarà sempre possibile partecipare a visite guidate del Parco archeologico illuminato. LINK

Venerdì 30 agosto nell’ambito della mostra “Oltre il Duomo”, nella Cattedrale di San Lorenzo, alle 18 si potrà partecipare alla discesa al vano ipogeo, in collaborazione con la Società naturalistica speleologica maremmana. L’evento è a numero chiuso e su prenotazione. Sempre venerdì, al Museo archeologico apertura serale dalle 21 alle 23 e alle 21.30 “Oltre il Duomo: approfondimenti e curiosità”, percorso guidato alla scoperta del vano ipogeo e dei suoi tesori, a cura del personale del museo. Per info e prenotazioni: tel. 0564/488752. Info anche a questo LINK.

Il primo appuntamento dell’ultimo week-end de “Le sere al Porto 2019″ è venerdì 30 alle 21.45 con una serata #dance con coreografie di tango. Seguirà il momento delle coreografie di hip-hop. L’intera serata sarà arricchita dalla musica del dj set con Michele Bardelli. LINK

Fine settimana di eventi e del divertimento a Marina di Grosseto grazie al cartellone estivo della Pro loco. Venerdì 30 agosto, alla Fortezza San Rocco ci saranno le Vocal sister, cinque donne che cantano, suonano le percussioni e danzano. Uno spettacolo coinvolgente, ricco di colori e suggestioni e di grande forza comunicativa, che si muove fra varie culture e tradizioni musicali. Canti zulu dell’Africa nera, canzoni della lotta anti-apartheid, la musica brasiliana di Chico César e Caetano Veloso, canti della tradizione popolare mediterranea. LINK

Alla Galleria Eventi, via Varese 18, da giovedì 29 agosto all’8 settembre in esposizione la mostra fotografica “Trame Urbane”, personale di Michele Fusco, che presenterà una serie di immagini della città di Grosseto, del tutto particolari e volte a mostrare le sue “trame” formate da colori, forme e inusuali armonie che spesso tendono a sfuggire ad un occhio distratto dalla vita di tutti i giorni. Si incrociano nello sguardo fotografico di Fusco le geometrie urbane che interagiscono con quegli elementi particolari e ombre sfuggenti che si hanno solo in determinati momenti della giornata che rendono Grosseto un interessante soggetto, capace di catturare l’ attenzione di uno sguardo sensibile. LINK

MASSA MARITTIMA – Al Complesso Museale di San Pietro all’Orto, corso Diaz 36, a Massa Marittima, dal 22 agosto al 3 novembre potrete visitare la mostra del fotografo Riccardo Zipoli dal titolo “Confini di passaggio. Trenta fotografie ( 1972 – 2017)”. LINK

“La Sfinge di Vulci” sarà esposta al Museo Archeologico Giovannangelo Camporeale di Massa Marittima, in Piazza Garibaldi, dal 3 agosto al 3 novembre 2019. Un progetto espositivo realizzato nell’ambito delle Notti dell’Archeologia in collaborazione con la Regione Toscana. LINK

ORBETELLO – Per ImagOrbetello, il festival di fotografia della laguna, dal 24 agosto all’8 settembre mostra “La via della bellezza” di Umberto Verdoliva. Inaugurazione 24/8 alle 19 Piazza del Popolo, orario continuato 18 – 23. LINK

PITIGLIANO – Un evento che fonde musica, buon cibo, degustazione di vini locali ed iniziative collaterali come le escursioni e la mostra itinerante degli artigiani: da giovedì 29 agosto a domenica 1 settembre a Pitigliano torna “Settembre di vino”, la tradizionale festa delle cantine nel tufo, promossa dall’omonima associazione che si occupa del recupero e della valorizzazione delle antiche cantine nel centro storico di Pitigliano, con la collaborazione del Comune di Pitigliano. LINK

ROCCASTRADA – Roccastrada si prepara ad accogliere la 49esima edizione del Settembre Roccastradino con dieci giorni di tradizioni, sport, sapori tipici e animazione da venerdì 30 agosto a domenica 8 settembre, giorno del gran finale con il Palio umoristico dei ciuchi. Anche quest’anno la manifestazione sarà ecoattenta, con utilizzo di stoviglie in materiale biodegradabile e raccolta differenziata dei rifiuti. Il programma completo a questo LINK.

SCANSANO – “Teatro nel bicchiere”, ottava edizione del festival itinerante di teatro, vino e performance, arriva a Scansano da giovedì 29 agosto a domenica 1 settembre. Il paese si tinge di colori e suggestioni con il festival curato da Alessandra Lazzari e Tanita Spang che si snoda per quattro giorni per le vie del suo centro storico. Il programma completo a questo LINK.

Il borgo, il Morellino ed una passeggiata tra le opere artistiche di molti autori in mostra nelle cantine

scansanesi, in luoghi suggestivi del paese ed a contatto con la tradizione e la natura. L’idea della mostra collettiva d’arte nasce dal gestore di una delle attività di ristorazione di Scansano per animare il centro storico del paese tramite la promozione di arte visiva, come la pittura e la scultura. Ecco il programma LINK.

Inaugurerà sabato 10 agosto la mostra che Dino Petri dedica a Scansano, suo paese natio. In mostra opere caratterizzate dai linguaggi artistici che Petri predilige: la grande pittura ad olio, l’acquerello, l’incisione ad acquaforte, tecnica coltivata in tanti anni di attività prediligendo sempre il tema figurativo. La mostra è allestita nella Galleria “Il Dentro” in via Vittorio Emanuele II. LINK

SORANO – Il piccolo e grazioso borgo di San Giovanni delle Contee, nel cuore della Toscana più selvaggia nel comune di Sorano, è pronto a rivivere come ogni anno due fine settimana all’insegna della buona musica e del buon cibo. Dal 29 agosto al 1 settembre e dal 6 al 8 settembre sono in programma due interessanti weekend tutti da “gustare” e “degustare”. Gli stand gastronomici di San Giovanni delle Contee apriranno i battenti la sera di giovedì 29, mentre musicalmente sarà una vera e propria “cavalcata” su diversi generi. Il programma completo a questo LINK.

SABATO 31 AGOSTO

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Si corre sabato alle 17,30 a Castiglione della Pescaia la 31esima edizione del “Super Palio della Maremma”, anche conosciuto come quello della Costa d’Argento. Nel mare castiglionese saranno cinque gli equipaggi a contendersi la coppa dei “campioni” del remo: all’ultimo momento anche l’Isola del Giglio, che aveva trionfato in casa lo scorso anno, è riuscita a trovare l’equipaggio. LINK

CINIGIANO – La musica si fa in quattro all’Amiata Piano Festival. Sabato 31 agosto alle 19 al Forum Bertarelli di Poggi del Sasso (Cinigiano) arriva l’Henschel Quartett che il Los Angeles Times ha definito «uno dei migliori gruppi musicali al mondo». L’ensemble è formato da Christoph Henschel, violino I, Gregory Maytan, violino II, Monika Henschel, viola, e Mathias Beyer-Karlshøj, violoncello. LINK

FOLLONICA – Tutto pronto a Follonica dove dal 30 agosto all’1 settembre torna per la seconda edizione lo Streefood Village, che porterà decine di cibi di strada dall’Italia e dal mondo all’interno del Parco Centrale della cittadina di mare. LINK

Sabato 31 agosto al Disco Village arriva Capo Plaza. Il trapper ventunenne ha scalato le classifiche italiane nel 2018 con il suo primo album “20”, che contiene brani come “Tesla”, “Non cambierò mai” e “Giovane fuoriclasse”, successi indiscussi dello scorso anno. LINK

Carla Moscatelli presenta la sua mostra di pittura personale “Il paesaggio e la sua anima” al Salone del Casello idraulico di Follonica, in via Roma 43, da venerdì 30 agosto a domenica 1 settembre con orario 17 – 19,30; 21 -23,30. LINK

Alla Pinacoteca civica di Follonica fino al 15 settembre è in mostra “L’irrequietezza dell’essere” di Jamesboy, uno degli artisti più produttivi e apprezzati sul territorio toscano, dalle 21 alle 24. LINK

“Secondo Novecento da Tirinnanzi a Talani”. Questo il titolo della mostra organizzata dal Caffè d’Arte Ceccarelli in programma dal 24 luglio al 15 settembre. Nello storico locale di via litoranea a Follonica saranno esposte opere di Nino Tirinnanzi, Sergio Scatizzi, Antonio Possenti, Bruno Paoli, Silvio Loffredo, Mino Maccari, Giuseppe Chiari, Norberto Proietti e Giampaolo Talani. LINK

GROSSETO – Si possono accostare i versi di Dante alla parola selfie? Per Giovanni Succi, artista di difficile definizione, sì. E ne darà dimostrazione sabato 31 agosto, alle 22.30, alla Cava di Roselle (Grosseto) con il reading musicale “L’arte del selfie nel Medioevo”. LINK

Al Porto della Maremma sabato 31 agosto appuntamento#family con i giochi giganti, la musica e lo spettacolo comico di cabaret di Mago Mancini, artista presentato dall’Unione nazionale artisti diretta da Gionata Pellegrini. Già dalle 21, sulla terrazza del Porto della Maremma saranno allestite le postazioni con gli antichi giochi giganti in legno di Ludobus: i giochi classici da strada- campana, Forza 4, Shangai, Tangram, Dama, Tris, Domino, Jenga- e i giochi in legno tradizionali come Kubb, Molky, Carrom. E, ancora, le attrezzature per gioco all’aperto come corde da salto, piattelli, frisbee, biglie, palloni, palline, trottole e racchettoni, oltre a un angolo per i più piccoli con giochi adatti a bambini da 3 a 5 anni. Alle 21.45 seguirà lo spettacolo comico di cabaret di Mago Mancini. Abile prestigiatore, simpatico comico, attore e presentatore, per chi non lo conosce, Mago Mancini opera da oltre 25 anni nel settore dello spettacolo, è direttore artistico dell’evento Makkekomiko da 14 anni e gestisce, insieme ai suoi soci, l’Accento Teatro di Roma. Sarà uno spettacolo di cabaret divertente e magico, adatto a tutte le età, per trascorrere una serata spensierata in famiglia. Gli antichi giochi giganti in legno e la serata proseguirà poi con dj set finale a Il Gabbianino. LINK

Alla Galleria Eventi, via Varese 18, da giovedì 29 agosto all’8 settembre in esposizione la mostra fotografica “Trame Urbane”, personale di Michele Fusco, che presenterà una serie di immagini della città di Grosseto, del tutto particolari e volte a mostrare le sue “trame” formate da colori, forme e inusuali armonie che spesso tendono a sfuggire ad un occhio distratto dalla vita di tutti i giorni. Si incrociano nello sguardo fotografico di Fusco le geometrie urbane che interagiscono con quegli elementi particolari e ombre sfuggenti che si hanno solo in determinati momenti della giornata che rendono Grosseto un interessante soggetto, capace di catturare l’ attenzione di uno sguardo sensibile. LINK

La mostra evento “Oltre il Duomo” continua a riservare appuntamenti per tutti i gusti. Sabato 31 agosto, al Museo archeologico e d’arte della Maremma, aperto anche di sera dalle 21 alle 23, alle 18 e alle 21.30, visita guidata alla mostra Oltre il Duomo a cura del personale del museo. Info e prenotazioni: tel. 0564/488752.

MANCIANO – A Montemerano (Manciano), in piazza del Castello, sabato 31 agosto alle 21, quartetto Cavranera in concerto: danze, ballate, ninne nanne. Un viaggio nella musica popolare dell’Italia del centro- nord col suono di chitarra, fisarmonica e ocarina. LINK

MASSA MARITTIMA – Sabato 31 agosto torna a Massa Marittima la tradizionale Fiera di Ghirlanda, la rassegna agro-zootecnica delle Colline Metallifere che si svolgerà nell’area della vecchia stazione di Ghirlanda, località che si trova a circa due km dal centro sulla Strada provinciale 151 Massetana con inizio alle 11. In questo contesto, oltre all’esposizione di animali da fattoria, questa edizione della Fiera si contraddistingue per l’incremento della partecipazione del numero di associazioni di butteri maremmani che si esibiranno in pubblico con dimostrazione e giochi equestri sia la mattina, dalle 11 che nel pomeriggio (dalle 16) per proseguire fino all’ora di cena. I giochi saranno aperti ed accompagnati dalla presenza dei gruppi dei Maggerini, che dopo tanti anni tornano ad esibirsi alla Fiera. LINK

Al Complesso Museale di San Pietro all’Orto, corso Diaz 36, a Massa Marittima, dal 22 agosto al 3 novembre potrete visitare la mostra del fotografo Riccardo Zipoli dal titolo “Confini di passaggio. Trenta fotografie ( 1972 – 2017)”. LINK

“La Sfinge di Vulci” sarà esposta al Museo Archeologico Giovannangelo Camporeale di Massa Marittima, in Piazza Garibaldi, dal 3 agosto al 3 novembre 2019. Un progetto espositivo realizzato nell’ambito delle Notti dell’Archeologia in collaborazione con la Regione Toscana. LINK

Inaugurazione della mostra “Spiriti erranti” di Franziskus Schmid alle 18 alla Galleria Spaziografico di Massa Marittima. L’artista vive e lavora in Germania e in Italia, a Monterotondo Marittimo. Il suo spirito nomade è costituito da un mix tra gli studi artistici fatti a Monaco e i lunghi viaggi in Oriente, alla scoperta di genti e paesi lontani. L’idea di “Spiriti erranti” nasce da un viaggio a piedi che Schmid compie, una ventina di anni fa, da Monaco a Roma e poi in Abruzzo, sulla Majella.

Questo importante viaggio, col tempo, diventa per lui il serbatoio da cui attingere forme, idee, espressioni artistiche, emozioni, colori. Una selezione delle opere ad esso ispirate si può ammirare dal 17 agosto al 2 settembre presso la Galleria Spaziografico a Massa Marittim, con orario 18.00-20.00 e 21.00-23.00.

MONTE ARGENTARIO – Al Forte Stella di Porto Ercole, il giorno 31 agosto dalle 18 alle 21, si terrà “Fortress of fantasy”. In occasione della bella mostra dell’artista italo-giapponese Yuriko Damiani dal titolo “L’Oro del Sol Levante sulla Costa d’Argento”, in programma al Forte fino al 15 settembre, il Comune di Monte Argentario e Chora Società cooperativa (ente gestore delle fortezze comunali dell’Argentario) hanno deciso di proporre un evento legato alla cultura pop contemporanea giapponese: un contest dedicato ai cosplayer, che potranno animare e colorare il Forte con i propri costumi. Quello più originale ed accurato verrà premiato con un manga d’autore e d’annata. LINK

ORBETELLO – Per ImagOrbetello, il festival di fotografia della laguna, dal 24 agosto all’8 settembre mostra “La via della bellezza” di Umberto Verdoliva. Inaugurazione 24/8 alle 19 Piazza del Popolo, orario continuato 18 – 23. LINK

PITIGLIANO – Un evento che fonde musica, buon cibo, degustazione di vini locali ed iniziative collaterali come le escursioni e la mostra itinerante degli artigiani: da giovedì 29 agosto a domenica 1 settembre a Pitigliano torna “Settembre di vino”, la tradizionale festa delle cantine nel tufo, promossa dall’omonima associazione che si occupa del recupero e della valorizzazione delle antiche cantine nel centro storico di Pitigliano, con la collaborazione del Comune di Pitigliano. LINK

ROCCASTRADA – Roccastrada si prepara ad accogliere la 49esima edizione del Settembre Roccastradino con dieci giorni di tradizioni, sport, sapori tipici e animazione da venerdì 30 agosto a domenica 8 settembre, giorno del gran finale con il Palio umoristico dei ciuchi. Anche quest’anno la manifestazione sarà ecoattenta, con utilizzo di stoviglie in materiale biodegradabile e raccolta differenziata dei rifiuti. Il programma completo a questo LINK

SCANSANO – “Teatro nel bicchiere”, ottava edizione del festival itinerante di teatro, vino e performance, arriva a Scansano da giovedì 29 agosto a domenica 1 settembre. Il paese si tinge di colori e suggestioni con il festival curato da Alessandra Lazzari e Tanita Spang che si snoda per quattro giorni per le vie del suo centro storico. Il programma completo a questo LINK.

Il borgo, il Morellino ed una passeggiata tra le opere artistiche di molti autori in mostra nelle cantine

scansanesi, in luoghi suggestivi del paese ed a contatto con la tradizione e la natura. L’idea della mostra collettiva d’arte nasce dal gestore di una delle attività di ristorazione di Scansano per animare il centro storico del paese tramite la promozione di arte visiva, come la pittura e la scultura. Ecco il programma LINK.

SCARLINO – Sabato 31 agosto, dalle 19, nel centro storico di Scarlino va in scena la conclusione del progetto Scarlinopolis con l’evento “Scarlino paese fuori dal normale, Scarlino paese da matti”. L’evento riguarda il teatro, ma non solo: saranno tre gli spettacoli interpretati dagli scarlinesi, piccoli e adulti, che hanno preso parte al progetto nei mesi scorsi. A fare da cornice alle performance ci saranno i mercatini artigianali e gli stand gastronomici delle attività del paese. Il programma a questo LINK.

SORANO – Il piccolo e grazioso borgo di San Giovanni delle Contee, nel cuore della Toscana più selvaggia nel comune di Sorano, è pronto a rivivere come ogni anno due fine settimana all’insegna della buona musica e del buon cibo. Dal 29 agosto al 1 settembre e dal 6 al 8 settembre sono in programma due interessanti weekend tutti da “gustare” e “degustare”. Gli stand gastronomici di San Giovanni delle Contee apriranno i battenti la sera di giovedì 29, mentre musicalmente sarà una vera e propria “cavalcata” su diversi generi. Il programma completo a questo LINK.

DOMENICA 1 SETTEMBRE

ARCIDOSSO – Salaiola, la frazione del comune di Arcidosso che recentemente è diventata il primo borgo naturalistico d’Italia, rinnova il suo appuntamento con la Festa della Poesia. Domenica 1 settembre si terrà nella sede dell’Associazione L’Aquilaia la quinta edizione dell’evento che celebra la poesia con la condivisione dei testi partecipanti. Per dodici anni a Salaiola è stato organizzato un premio letterario, accogliendo poeti provenienti da tutta Italia e valorizzando quelli locali, poi cinque anni fa la Festa della Poesia si è rinnovata, trasformandosi da concorso letterario a vera propria festa nello spirito della poesia. LINK

CINIGIANO – All’Amiata Piano Festival arriva la musica di “Dionisus”. La serie di concerti intitolata al dio del vino si svolgerà al Forum Bertarelli di Poggi del Sasso (Cinigiano) da giovedì 29 agosto a domenica 1 settembre. Domenica 1 settembre c’è l’atteso esordio al festival del flautista Andrea Griminelli, che in quarant’anni di carriera si è esibito nelle sale più prestigiose e venne anche invitato da Luciano Pavarotti a esibirsi nel memorabile concerto del 1984 al Madison Square Garden di New York. Accompagnato al pianoforte da Maurizio Baglini, Griminelli spazierà dalla classica al pop, dalla lirica al cinema. In programma: la Sonata per flauto e pianoforte di Donizetti, due medley di Ennio Morricone (da C’era una volta in America; C’era una volta il West; Il buono, il brutto, il cattivo; Mission); Fragile di Sting; un medley di Nino Rota (da Il padrino, Romeo e Giulietta, 8 ½), il Concertino op. 107 di Chaminade, la Fantasia brillante sulla “Carmen” di Bizet di Borne. LINK

La comunità monastica di Siloe, a Poggi del Sasso (Cinigiano), si prepara a “Creato in festa” in occasione della 14esima Giornata nazionale per la custodia del creato sul tema “Coltivare la biodiversità”. Domenica 1 settembre, come ogni anno, la Comunità di Siloe e la Diocesi, attraverso l’ufficio per la pastorale sociale e del lavoro, recependo il messaggio della Cei per la giornata nazionale per la custodia del creato, propongono un tempo di incontro e riflessione al monastero. LINK

FOLLONICA – Tutto pronto a Follonica dove dal 30 agosto all’1 settembre torna per la seconda edizione lo Streefood Village, che porterà decine di cibi di strada dall’Italia e dal mondo all’interno del Parco Centrale della cittadina di mare. LINK

Carla Moscatelli presenta la sua mostra di pittura personale “Il paesaggio e la sua anima” al Salone del Casello idraulico di Follonica, in via Roma 43, da venerdì 30 agosto a domenica 1 settembre con orario 17 – 19,30; 21 -23,30. LINK

“Secondo Novecento da Tirinnanzi a Talani”. Questo il titolo della mostra organizzata dal Caffè d’Arte Ceccarelli in programma dal 24 luglio al 15 settembre. Nello storico locale di via litoranea a Follonica saranno esposte opere di Nino Tirinnanzi, Sergio Scatizzi, Antonio Possenti, Bruno Paoli, Silvio Loffredo, Mino Maccari, Giuseppe Chiari, Norberto Proietti e Giampaolo Talani. LINK

GROSSETO – Domenica 1 settembre è invece previsto un percorso guidato Museo archeologico e d’arte della Maremma-Roselle-San Rabano, in collaborazione con Hakuna Matata Outdoor, in bici o in e-bike con partenza dal museo. Uno con destinazione area archeologica di Roselle e l’altro con destinazione Abbazia di San Rabano nel Parco naturale della Maremma. Info e prenotazioni: tel. 335/7030719, info@hakunamatataoutdoor.co.

Domenica 1 settembre, finale esplosivo per chiudere in bellezza la stagione a il Porto della Maremma. Sarà finale suggestivo, ricco di intrattenimento, spettacoli e sorprese. Il primo appuntamento è alle 18, momento in cui si si coniuga l’impegno ambientale del progetto “- plastica + mare”con l’arte: sulla terrazza del Porto della Maremma, il giovane artista Niccolò Romano, studente in Accademia Thesign a Firenze, realizzerà una scultura a sorpresa utilizzando materiali di plastica inutilizzata raccolti tra le attività balneari di Marina di Grosseto. Alle 21.30 si aprirà poi lo spettacolo con la conduzione di Davide Braglia e Valentina Cannavacciuolo. Protagonisti della serata saranno il duo Kymya. Non mancherà il dj set con Franz Navas e il sassofonista Emanuele Cannatella, e tante altre sorprese. Ospite speciale, per questo evento di chiusura sarà Charlie Gnocchi, una delle voci più note di Rtl 102.5, ma anche autore e conduttore di programmi tv, come Uno Mattina e Fiesta su Rai Uno, o anche Striscia la Notizia, dove interpreta il pazzo Mr Neuro. LINK

Alla Galleria Eventi, via Varese 18, da giovedì 29 agosto all’8 settembre in esposizione la mostra fotografica “Trame Urbane”, personale di Michele Fusco, che presenterà una serie di immagini della città di Grosseto, del tutto particolari e volte a mostrare le sue “trame” formate da colori, forme e inusuali armonie che spesso tendono a sfuggire ad un occhio distratto dalla vita di tutti i giorni. Si incrociano nello sguardo fotografico di Fusco le geometrie urbane che interagiscono con quegli elementi particolari e ombre sfuggenti che si hanno solo in determinati momenti della giornata che rendono Grosseto un interessante soggetto, capace di catturare l’ attenzione di uno sguardo sensibile. LINK

Settembre sarà accolto da Marina di Grosseto con le bancarelle a mare e con la Galantara Marching Band, che suonerà tra le vie del paese a partire dalle 17. LINK

MASSA MARITTIMA – Domenica 1 settembre, alle 18.30, la pittrice Marina ‘Flor’ Quattrini inaugura la sua personale nella Galleria Spaziografico di Massa Marittima, in Via Goldoni. Il titolo “Terra Madre” richiama la natura, tema che attraversa tutta la mostra: in esposizione quadri di grande formato dedicati ai fiori, composti con armonia e con scelte cromatiche forti e contrastanti, ma anche solari e vivaci. LINK

Al Complesso Museale di San Pietro all’Orto, corso Diaz 36, a Massa Marittima, dal 22 agosto al 3 novembre potrete visitare la mostra del fotografo Riccardo Zipoli dal titolo “Confini di passaggio. Trenta fotografie ( 1972 – 2017)”. LINK

Mostra “Spiriti erranti” di Franziskus Schmid alla Galleria Spaziografico di Massa Marittima. L’artista vive e lavora in Germania e in Italia, a Monterotondo Marittimo. Il suo spirito nomade è costituito da un mix tra gli studi artistici fatti a Monaco e i lunghi viaggi in Oriente, alla scoperta di genti e paesi lontani. L’idea di “Spiriti erranti” nasce da un viaggio a piedi che Schmid compie, una ventina di anni fa, da Monaco a Roma e poi in Abruzzo, sulla Majella. Questo importante viaggio, col tempo, diventa per lui il serbatoio da cui attingere forme, idee, espressioni artistiche, emozioni, colori. Una selezione delle opere ad esso ispirate si può ammirare dal 17 agosto al 2 settembre presso la Galleria Spaziografico a Massa Marittim, con orario 18.00-20.00 e 21.00-23.00.

“La Sfinge di Vulci” sarà esposta al Museo Archeologico Giovannangelo Camporeale di Massa Marittima, in Piazza Garibaldi, dal 3 agosto al 3 novembre 2019. Un progetto espositivo realizzato nell’ambito delle Notti dell’Archeologia in collaborazione con la Regione Toscana. LINK

MONTE ARGENTARIO – Apre domenica 1 settembre alla Fortezza Spagnola di Porto Santo Stefano una nuova mostra: si tratta di “Tratti astratti” tra i fondali, un’attenta selezione di artisti e opere effettuata da Alessandra Lusini, ideatrice e organizzatrice dell’evento, dedicata al mare. LINK

ORBETELLO – Per ImagOrbetello, il festival di fotografia della laguna, dal 24 agosto all’8 settembre mostra “La via della bellezza” di Umberto Verdoliva. Piazza del Popolo, orario continuato 18 – 23. LINK

PITIGLIANO – Un evento che fonde musica, buon cibo, degustazione di vini locali ed iniziative collaterali come le escursioni e la mostra itinerante degli artigiani: da giovedì 29 agosto a domenica 1 settembre a Pitigliano torna “Settembre di vino”, la tradizionale festa delle cantine nel tufo, promossa dall’omonima associazione che si occupa del recupero e della valorizzazione delle antiche cantine nel centro storico di Pitigliano, con la collaborazione del Comune di Pitigliano. LINK

ROCCASTRADA – Roccastrada si prepara ad accogliere la 49esima edizione del Settembre Roccastradino con dieci giorni di tradizioni, sport, sapori tipici e animazione da venerdì 30 agosto a domenica 8 settembre, giorno del gran finale con il Palio umoristico dei ciuchi. Anche quest’anno la manifestazione sarà ecoattenta, con utilizzo di stoviglie in materiale biodegradabile e raccolta differenziata dei rifiuti. Il programma completo a questo LINK.

L’Azienda agricola “I Campetti”, in collaborazione con il Circolo Arci Khorakhanè, organizza il terzo evento della serie estiva “Tra le Vigne 2019″, a sostegno del Circolo. Le serate, aperte a tutti, si svolgono presso l’azienda stessa in località I Campetti, via della Collacchia, 2 a Ribolla (Roccastrada). Domenica 1 settembre, dalle 20,30, ai I Campetti, il Khorakhanè presenta “Geomusica, rock & blues con la JugBand dalle Colline Metallifere”. Prima dello spettacolo è prevista la cena a buffet. LINK

SANTA FIORA – La Contrada di Santa Fiora, con il patrocinio del Comune, organizza la prima rievocazione del volo della capra, in programma domenica 1 settembre, a partire dalle 15, in piazza Sant’Agostino. Il programma completo della manifestazione a questo LINK.

SCANSANO – “Teatro nel bicchiere”, ottava edizione del festival itinerante di teatro, vino e performance, arriva a Scansano da giovedì 29 agosto a domenica 1 settembre. Il paese si tinge di colori e suggestioni con il festival curato da Alessandra Lazzari e Tanita Spang che si snoda per quattro giorni per le vie del suo centro storico. Il programma completo a questo LINK.

SORANO – Il piccolo e grazioso borgo di San Giovanni delle Contee, nel cuore della Toscana più selvaggia nel comune di Sorano, è pronto a rivivere come ogni anno due fine settimana all’insegna della buona musica e del buon cibo. Dal 29 agosto al 1 settembre e dal 6 al 8 settembre sono in programma due interessanti weekend tutti da “gustare” e “degustare”. Gli stand gastronomici di San Giovanni delle Contee apriranno i battenti la sera di giovedì 29, mentre musicalmente sarà una vera e propria “cavalcata” su diversi generi. Il programma completo a questo LINK.