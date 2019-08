CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Si corre domani, sabato alle 17,30 a Castiglione della Pescaia la 31esima edizione del “Super Palio della Maremma”, anche conosciuto come quello della Costa d’Argento. Nel mare castiglionese saranno cinque gli equipaggi a contendersi la coppa dei “campioni” del remo: all’ultimo momento anche l’Isola del Giglio, che aveva trionfato in casa lo scorso anno, è riuscita a trovare l’equipaggio.

Il comitato castiglionese che organizza l’evento, ha infatti invitato le barche di Orbetello, Porto Ercole, e oltre al proprio equipaggio (tradizionalmente è la squadra che ha vinto l’ultimo palio cittadino, in questo caso la Piazza) ne ha allestito un altro: l’Isola Clodia, in sostanza Castiglione 2. Il Superpalio ha ormai una lunga tradizione, e si disputa come quello appena concluso della cittadina costiera: partenza davanti al faro Rosso, tre vasche da seicento metri (parallele alla battigia) con tre virate da sinistra a destra (dal lato mare verso la spiaggia), e arrivo nel porto canale dopo aver percorso in totale 2700 metri. Dal 2012 la manifestazione ha avuto una certa continuità: con quella di oggi ben otto le corse (2 addirittura nel 2014, con tre vittorie d’Orbetello, due dell’Isola del Giglio, una ciascuna Porto Ercole e Castiglione, l’unica nel 2015). E proprio Castiglione della Pescaia ne ha organizzate ben 4.

di 5 Galleria fotografica Super Palio 2019