Scuola al Parco centrale: ecco il bando del progetto da 10milioni

FOLLONICA – Sempre più vicina la posa della prima pietra per il nuovo plesso scolastico per il quale il Comune di Follonica si è aggiudicato 10 milioni di euro dal bando “Scuole Innovative”, che sorgerà nell’area del Parco Centrale e che ospiterà le due scuole secondarie di primo grado di Follonica.

L’amministrazione comunale ha infatti pubblicato il bando per la progettazione definitiva, esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione inerenti l’intervento: “Scuole innovative: nuovo plesso scolastico nel Parco Centrale”.

“Siamo – dichiara il vicesindaco Andrea Pecorini – all’ultima fase progettuale prima della fase esecutiva che porterà Follonica a veder realizzato il nuovo polo scolastico. Si tratta di scuole innovative da tutti i punti di vista: l’edificio che ospiterà le scuole sarà ecocompatibile, a basso impatto energetico e completamente integrato con l’area circostante del Parco Centrale, perfetta cornice per ospitare le scuole medie. Questo è indubbiamente il progetto più importante che abbiamo messo in cantiere già con la passata amministrazione e che vedrà la luce nei prossimi anni: avremo così scuole e arredi scolastici nuovi in un area, quella del Parco Centrale, che con la costruzione delle scuole sarà pienamente recuperata grazie agli interventi di rigenerazione urbana che abbiamo realizzato in questi anni”.

“Sappiamo che lo spostamento delle scuole ci porrà davanti a nuove sfide dal punto di vista della gestione della mobilità – continua -, per questo stiamo già lavorando al ponte di attraversamento ciclopedonale che collegherà il Parco a via della Pace e stiamo predisponendo, insieme all’assessore Giorgieri, la revisione del trasporto pubblico locale e l’avvio del procedimento per il Piano Urbano della mobilità sostenibile”.

“Il costo della progettazione – conclude Pecorini – pari a 655.867 euro insieme agli arredi scolastici, da quantificare nel dettaglio, saranno gli unici costi a carico dell’amministrazione comunale perché sia i costi di costruzione che la direzione lavori saranno completamente ad onere di Inail in qualità di ente finanziatore”.

L’affidamento mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria”.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet http://www.comune.follonica.gr.it, sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti”.

Informazioni sul procedimento amministrativo di gara possono essere assunte presso Ufficio Gare.