Sarà dimesso oggi uno dei due bambini caduti dalla finestra. I piccoli hanno cinque anni

CAPALBIO – Sta bene e verrà dimesso oggi uno dei due bambini che ieri, nel tardo pomeriggio, sono caduti da una finestra da un’altezza di cinque metri.

L’incidente è avvenuto ieri sera, in località Vado Piano, nel comune di Capalbio. I due bambini, due amichetti di cinque anni e mezzo lei e cinque lui (e non undici come ci era stato comunicato in un primo momento), sono precipitati di sotto, richiedendo il trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia per lui e all’ospedale pediatrico Meyer per lei che ha riportato la frattura di una clavicola. Anche la piccola però è rimasta sempre cosciente.