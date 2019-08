La Nuova Grosseto brinda ai 60 anni della scuola calcio: sarà una stagione di novità

GROSSETO – Compie 60 anni la scuola calcio della Nuova Grosseto Barbanella. La stagione che partirà dal 2 settembre sarà all’insegna della tradizione e delle novità. La tradizione è garantita dalla storia di un settore giovanile che in passato ha prodotto calciatori in grado di approdare nel mondo del professionismo.

Le novità, invece, risiedono nel restyling del logo ufficiale, nel rinnovato staff tecnico e nella ricerca di una sempre più selezionata professionalità degli istruttori, affiancati da figure specializzate. Il quadro tecnico della stagione 2019-2020 è stato definito da tempo, a partire dagli Esordienti, per arrivare alle categorie dei Primi Calci e Piccoli Amici che si approcciano per la prima volta al gioco del calcio. La guida degli Esordienti nati nel 2007 è stata affidata a Riccardo Balducci e Andrea Margiacchi, mentre per i 2008 la scelta è ricaduta su Enrico Piccioni e Federico Fanfani. L’intera categoria avrà a disposizione anche il preparatore atletico Marco Marraccini e il coordinatore tecnico Edoardo Barbero.

Per la categoria Pulcini, saranno Lorenzo Falconi e Federico Giorgini a occuparsi dei nati nel 2009, mentre tre istruttori saranno a disposizione dei 2010: Franco Marcello, Luciano Demasi e Luciano Iazzetta. Vasto il panorama dedicato ai più piccoli. Per i Primi Calci e i Piccoli Amici sono state introdotte anche delle figure femminili qualificate: Michela Toncelli, Giulia Pesenti, Alexandra Mosto e Veronica Schiano porteranno avanti il progetto di approccio al calcio assieme a Giuseppe Savanelli, Fabio Bernabini e Massimo Chirico.

A coordinare l’attività motoria dei vari gruppi sarà Carmine Maffettone, mentre Giampiero Malcapi avrà il ruolo di supervisore e responsabile della scuola calcio. Tutto nuovo anche il sito ufficiale, all’indirizzo web nuovagrossetoproject.com, infatti, sarà possibile reperire tutte le informazioni necessarie per le iscrizioni.