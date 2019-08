Grosseto, ancora una trasferta di Coppa per il Grifone

GROSSETO – Si giocherà mercoledì 25 settembre in casa del Seravezza, squadra lucchese, il prossimo turno di Coppa Italia di serie D. Il sorteggio porterà, ancora una volta, il Grifone a giocarsi la Coppa lontano da casa, dove nel primo turno ha fatto fuori la Sangiovannese (0-1), liquidando poi tra le mura amiche dello Zecchini il Montevarchi (4-1).

Nel primo turno vittoria rotonda anche per il Seravezza, che milita nel girone A della serie D, vittorioso per 3-0 tra le mura amiche contro il Ghivizzano. La truppa di mister Magrini, attesa domenica dall’esordio in campionato in casa del Trestina, vuole continuare il percorso in Coppa che, come ha ribadito più volte la dirigenza, è a tutti gli effetti un obiettivo a cui i biancorossi tengono molto.