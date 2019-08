Gea, l’ora dell’esordio: primo match di Coppa contro il Costone

GROSSETO – Prima uscita ufficiale per la Gea Basketball Grosseto che, dopo appena due settimane di preparazione atletica con Stefano Teglielli, si confronta sabato alle 18,30, sul parquet di Monteriggioni, con il Costone Siena. L’esordio nella Coppa Toscana di serie C è insomma una sorta di allenamento per i ragazzi di Pablo Crudeli, che devono riprendere confidenza con il canestro e smaltire le tossine accumulate nelle ultime settimane.

«Abbiamo nelle gambe due settimane di pesanti carichi di lavoro – sottolinea il play Edoardo Furi – più atletico che tecnico e siamo imballati, ma onoreremo questo primo importante impegno stagionale. Vorrei anche dire che la prima di Coppa arriva un po’ troppo presto per quella che è la programmazione delle squadre».

«Sono soddisfatto di come i ragazzi stanno interpretando questo inizio di stagione con la preparazione atletica – ha detto invece il coach del Vismederi Costone, Francesco Braccagni – che non è sempre facilmente digeribile. L’esperienza del preparatore atletico Franco Maggiorelli, ma anche le motivazioni del gruppo rendono tutto molto più semplice. Proveremo a passare il turno, ma la Virtus è senza dubbio la favorita. L’importante, a mio avviso, è registrare i progressi strada facendo, in vista dell’inizio del campionato».

Senza Nicolas Battaglini, il play classe 2003 rientrato dal prestito alla Mens Sana Siena, impegnato in Croazia per il torneo dio Varazdin, e senza l’infortunato Mattia Ricciarelli, la Gea contro il Costone Siena ritroverà Matteo Bambini, che torna sul parquet dopo un anno esatto di assenza. All’esordio in biancorosso Andrea Simonelli, arrivato dal Valdicornia. Nella lista dei convocati troviamo dunque Furi, Roberti, Bambini, Simonelli, Perin, Morgia e un gruppo di giovani.

Nell’altra sfida del girone A di Coppa Toscana si affrontano domenica alle 18 Colle Basket e Virtus Siena. I grossetani giocheranno in casa le altre due sfide della prima fase: domenica 8 alle 18 contro il Colle Basket e la settimana successiva contro la Virtus Siena, formazione di serie C gold retrocessa dalla serie B.