Follonica-Gavorrano all’esordio: con il Monterosi fischia Giacometti

GAVORRANO – Sarà diretta dall’arbitro Davide Giacometti della sezione di Gubbio la prima gara di campionato del Follonica Gavorrano, in programma domenica alle 15 sul campo del Monterosi. Il direttore di gara, che avrà come assistenti Elia Tini Brunozzi e Mauro Ottobretti di Foligno, è alla seconda stagione in Can D.

Nel 2018-19 è stato designato per 21 incontri. Nella stagione appena iniziata ha già diretto Ladispoli-Flaminia, preliminare di Coppa Italia.