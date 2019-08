Corto circuito all’ospedale: «In rianimazione attivate le batterie di scorta»

ORBETELLO – Corto circuito nella cabina elettrica di trasformazione della media intensità, nei locali tecnici, dell’Ospedale di Orbetello questa sera alle 20. L’alimentazione elettrica dell’Ospedale è stata ripristinata in pochi minuti attraverso i gruppi elettrogeni.

«I pazienti in rianimazione sono stati ventilati con le batterie di scorta – precisa la Asl -. Gli arrivi del 118 deviati su Grosseto. Sono stati chiamati anche i Vigili del fuoco di cui però non c’è stato bisogno. I tecnici stanno facendo tutte le verifiche tecniche. L’Azienda rassicura i familiari sul fatto che non c’è alcun rischio per pazienti e si scusa per il disagio».