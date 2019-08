Ultimi posti per il corso di oreficeria: programma e come iscriversi

GROSSETO – Ultimi posti disponibili per partecipare al primo corso di oreficeria organizzato dall’Ascom Confcommercio Grosseto. Il percorso formativo inizierà nelle prossime settimane ed è aperto a tutti gli interessati. Non ci sono limiti di età, titoli di studio o altri requisiti o prerequisiti richiesti, se non la passione per l’arte del gioiello.

“Abbiamo già riscontrato un certo interesse verso questo corso – commenta Alessandra Merli, presidente del sindacato Federpreziosi Confcommercio Grosseto – che, a nostro avviso, mancava sul nostro territorio, in quanto servirà a formare figure professionali altamente qualificate che possano sopperire alla carenza di personale nel nostro settore, anche in provincia”.

Il percorso formativo è articolato in moduli. La parte principale è costituita da 150 ore di lezioni volte a fornire conoscenze teoriche e pratiche di oreficeria. Tra le materie: progettazione e realizzazione degli elementi di base del gioiello, pianificazione ed organizzazione delle fasi del processo delle lavorazioni artistiche, produzione di semilavorati in metalli preziosi, incisione decorativa della superficie della lastra o dell’oggetto orafo, tecnica del traforo, lavorazione a sbalzo e a cesello, rifinitura e lucidatura, elementi di gemmologia.

Sarà possibile iscriversi anche solo al modulo 9, quello relativo alla progettazione al CAD. Si tratta di 50 ore di lezione dedicate al disegno in 3D, con l’utilizzo di specifici software e stampanti. Il corso si svolgerà a Grosseto e alla docenza si alterneranno professionisti del settore.

“Siamo molto felici dell’organizzazione di un corso del genere a Grosseto, per cui invito tutti gli appassionati di questo settore a non lasciarsi scappare questa opportunità formativa” conclude Merli.

Le iscrizioni sono ancora aperte per gli ultimi posti disponili. Per partecipare oppure anche per avere solo per maggiori informazioni contattare il numero di telefono 0564 417941 – e-mail info@ascomformazionegrosseto.it.

Inoltre tutti gli interessati sono invitati a intervenire all’incontro di presentazione del corso in programma per martedì prossimo 3 settembre alle ore 19.30 presso la sede dell’agenzia formativa della Confcommercio in via Tevere 17 a Grosseto.