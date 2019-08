TuttoSagre: dal cinghiale al tortello, dalla granocchia alla zuppa di pane. Ecco tutti gli eventi

GROSSETO – Torna anche in quest’estate 2019 la rubrica “Tutto Sagre in Maremma”, lo spazio che il nostro giornale dedica alle sagre e alle feste di paese che in estate si moltiplicano in tutto il territorio della provincia di Grosseto.

Da Roccastrada a Capalbio, da Arcidosso a Orbetello, ogni comune e ogni frazione ha una sua propria sagra che racconta spesso la cultura e l’identità di una comunità piccola o grande che sia.

Ecco tutti gli appuntamenti di questo fine settimana e per l’inizio della prossima settimana. Per tutti gli altri eventi potete consultare la nostra guida Eventi – cosa fare a Grosseto.

Segnalazioni – Naturalmente, così come è accaduto anche la scorsa estate, aspettiamo le vostre segnalazioni: l’articolo è in continuo aggiornamento. Inviateci le segnalazioni delle sagre del vostro paese a redazione@ilgiunco.net.

Albinia – Torna a Albinia (Orbetello) la Sagra della Spigola. Dal 27 agosto al 2 settembre si terrà a Albinia, nei giardini di via Aldi, la Sagra del Rosso pomodoro di Maremma. Piatti e vini tipici maremmani. Apertura stand ore 19. E dopo la cena, nella pista adiacente, tutte le sere Gran galà delle orchestre. La sagra è plastic free.

Arcille – Dal 17 al 30 agosto 38esima Sagra del Porcino all’Arcille (Campagnatico). Piatti tipici a base di funghi: porcini fritti, zuppa di funghi, tortelli ai porcini e carne con porcini. Domenica 25 agosto aperto anche a pranzo. Per le comitive di oltre 12 persone è possibile prenotare un tavolo al 3487951451.

Campagnatico – Nel contesto del 62esimo Palio dei Ciuchi a Campagnatico, sabato 7 e domenica 8 settembre alle 19.30 si aprono gli stand gastronomici con piatti e prodotti tipici. Serata danzante con Extramusic sabato 7 settembre e con Crazy Band domenica 8 agosto. Info al 3201665066.

Cana – Al via Cana (Roccalbegna) la 39esima Sagra dell’Acquacotta, che si terrà nelle giornate di sabato 31 agosto e domenica 1 settembre. Gli stand gastronomici saranno aperti dalle 19.30. Domenica 1 settembre aperti anche a pranzo dalle 12.Tutte le sere musica e spettacoli. La giornata di domenica 1 settembre si chiuderà con i fuochi d’artificio.

Capalbio – Da mercoledì 4 a domenica 8 settembre a Capalbio si tiene la 54esima Sagra del Cinghiale. Sabato 7 e domenica 8 settembre, stand gastronomici aperti anche a pranzo. Serate di musica e spettacoli. Ecco il programma: giovedì 5 settembre alle 21 musica live con I Krognola; sabato 7 settembre alle 21.30 si balla in piazza Nagenta con Nello Il Saraceno; domenica 8 settembre alle 16.30 Concorso di Arti visive Capalbio premiazione e opere in mostra al castello. Ore 17.30 Giostra equestre del saracino al circolo Cavalcanti di Maremma.

Dal 26 agosto all’1 settembre a Capalbio Scalo, dalle 19 ai giardini pubblici di via Piemonte si tiene la 35esima Sagra del Buglione. Menù: penne alla buttera; gnocchi al ragù; tortelli al ragù; polenta al ragù; polenta al sugo di funghi; acquacotta; buglione; biistecca di manzo; bistecca di maiale; salsicce alla brace; rostinciana; pollo alla brace; patate fritte; fagioli al fiasco; dolci.

Magliano in Toscana – A Magliaino “Siamo fritti”, Sagra del Fritto dal 30 agosto all’1 settembre. Gli stand gastronomici, che si trovano al campo polivalente “Enzo Farini”.

Marrucheti – Al via la 34esima Sagra del Tortello e della Zuppa di Funghi ai Marrucheti (Campagnatico). La manifestazione dei tortelli fatti a mano si terrà dal 23 al 31 agosto. Lo stand gastronomico è aperto tutte le sere dalle 19. Tutte le sere, musica dal vivo.

Orbetello – La Pro loco Orbetello scalo ha organizzato l’11esima edizione della Festa Madonna delle Vigne, che si terrà da giovedì 29 agosto a domenica 1 settembre ai parcheggi della zona nuova di Orbetello Scalo. Gli stand gastronomici saranno aperti tutte le sere dalle 19.30. Inoltre, tutte le sere prevista musica e spettacoli.

Paganico – 43esima Sagra della Granocchia a Paganico, dal 24 agosto all’1 settembre. Domenica 1 settembre il tradizionale Palio della Granocchia a partire dalle 18. Stand gastronomici e musica tutte le sere. Il programma delle serate musicali a questo link.

Pian del Bichi – Al via la 36esima Sagra della Zuppa di pane con cipollotto a Pian del Bichi, frazione del Comune di Roccastrada. La manifestazione enogastronomica si terrà dal 29 agosto all’1 settembre e dal 5 all’8 settembre. Gli stand gastronomici apriranno alle 19.30. Tutte le sere musica dal vivo. Info al 3393829569 – 3385962237 – 3346700236.

Roccastrada – Dal 30 agosto all’8 settembre a Roccastrada è il 49esimo settembre roccastradino. Il ristorante è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Tortelli e strozzapreti freschi garantiti.

Al Parco del Chiusone a Roccastrada, venerdì 30 agosto è Roccastrada Hot Maremma Chili Fest. Lo stand gastronomico, con cena a menù piccante e non, aprirà alle 19. Prima, alle 18, è previsto l’Aperihot. Dalle 22 musica no stop con Franz Navas dj e alcuni spettacoli. Alle 1.30 silent disco party con special guest.

San Giovanni delle Contee – A San Giovanni delle Contee, frazione del Comune di Sorano, dal 29 agosto all’1 settembre e dal 6 al 7 settembre c’è la Festa di fine estate. Tutte le sere stand gastronomici aperti dalle 19.30 e una fornitissima fraschetta. Tutte le sere musica e spettacoli. Giovedì 29 agosto alle 21.30 sul palco saliranno “I Lunatici”, mentre venerdì alle 30, alle 22, ci saranno i “21 Grammi” in concerto, seguiti da dj Pastore e Sexy Luna. Sabato 31 agosto alle 18 “Vespro cantato e santa messa”, alle 22.30 Killer Queen in concerto. Domenica 1 settembre alle 9.30 ricevimento della Banda musicale “Sclavi” di Castell’Azzara; alle 11 Messa con processione; alle 17 spettacolo per bambini; ore 19 Tombola; ore 21.30 serata danzante con l’orchestra “Il Tiziano”. Venerdì 6 settembre alle 22 “La Combriccola del Blasco”, segue Mr Chicco dj. Sabato 7 settembre alle 22 “Diana”, segue “Party anni ’90”. Domenica 8 settembre alle 17 “Instant fashion, moda, arte e creatività” con le ultime creazioni dello stilista Bruno; alle 19 Tombola; alle 21.30 serata danzante con “I nuovi orizzonti”.