Si allontana dall’hotel. Lo cercano carabinieri e guardia costiera

ORBETELLO – Aggiornamento ore 15.25: L’uomo è stato ritrovato in buone condizioni di salute.

News ore 15.08: Un uomo si è allontanato questa mattina alle 10 da un hotel nella zona della Giannella facendo perdere le proprie tracce. L’uomo, 44 anni, originario di Roma si trovava in vacanza con i genitori nel comune di Orbetello. L’uomo sarebbe uscito alle 10 di stamani e da allora la famiglia non sarebbe più riuscita a contattarlo, tanto che è scattato l’allarme. Al momento sono in corso le ricerche da parte della Guardia costiera e dei Carabinieri di Orbetello.