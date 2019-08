Senior e giovani, la Gea non si ferma mai: ecco i prossimi appuntamenti

GROSSETO – L’avventura della Gea Grosseto nel campionato femminile di serie B si aprirà domenica 13 ottobre alle 18 al Palasport S.Marcellino di Firenze contro la Florence Basket. Lo ha comunicato il comitato della Fip Toscana che ha diramato il calendario della prossima stagione. Le ragazze allenate da Luca Faragli, che si presentano per la prima volta al via del torneo, faranno il debutto casalingo, al Palasport di via Austria, sabato 19 ottobre alle 18 affrontando l’Avvenire 2000 Rifredi. Nel girone di serie B Nalesso e compagne si misureranno con otto formazioni toscane (Costone Siena, Prato, Florence, S.Giovanni Valdarno, Prato, Lucca, Rifredi, Pall. Firenze), quattro liguri (La Spezia, Lavagna, Savona e Pegli) e una umbra (Perugia): un cammino davvero impegnativo che la dirigenza vuole affrontare con la massima serenità cercando di mettere in piedi un organico adeguato, che possa consentire alla Gea di giocare alla pari con tutte le avversarie, ma sempre tenendo ben presente il bilancio. Il presidente David Furi ha in piedi alcune trattative che potrebbero concretizzarsi nei prossimi giorni.

Delle ventisei partite in calendario, le biancorosse grossetane ne disputeranno ventidue di sabato, tre di domenica (sul parquet di Florence, Number 8 San Giovanni Valdarno e Pallacanestro Perugia) e una di mercoledì, il 23 ottobre a Monteriggioni contro il Costone Siena. Il settore squadre nazionali comunicherà nelle prossime settimane il numero delle squadre che saranno ammesse alla fase interregionale dei playoff al termine della regular season. E’ stato già fissato invece che le ultime quattro disputeranno, dal 3 maggio, i playout, al meglio dei tre incontri, con i seguenti accoppiamenti: undicesima-quattordicesima, dodicesima-tredicesima. Le due perdenti si sfideranno domenica 17, mercoledì 20 ed eventualmente il 24 maggio la serie per stabilire la formazione retrocessa in serie C.

GIOVANILI

Va in scena tra venerdì e domenica a Varazdin, in Croazia, la seconda tappa del progetto basket 4 all Erasmus + sport project, finanziato dalla comunità europea, del quale fa parte anche la Gea Basketball Grosseto. La società del presidente David Furi si presenterà al via della manifestazione con tre squadre, una under 17 maschile, che sarà guidata dal tecnico Stefano Menichetti, e due under 15 femminili, che avranno come coach Luca Faragli. Anna Di Pietro e Debora D’Agostino saranno invece le dirigenti accompagnatrici.

Gli atleti biancorossi, che a giugno giocarono a Lubiana, si apprestano dunque a fare un’altra esperienza internazionale, che potrà sicuramente servire per la loro crescita tecnica.

Il progetto, che prevede l’ultima tappa a Grosseto dal 6 all’8 settembre, si propone di promuovere il dialogo interculturale ed una maggiore cooperazione. Gli allenatori e lo staff dei partner si incontreranno, discuteranno questioni importanti e si confronteranno con i club coinvolti e la loro pallacanestro di base, condivideranno casi di “good practice” e discuteranno approcci e metodi di coaching per facilitare l’apprendimento tra pari e la cooperazione a livello europeo. Al termine del Progetto le organizzazioni coinvolte firmeranno un memorandum di collaborazione e stabiliranno una rete di club di basket per la cooperazione futura. La vera vocazione internazionale, interculturale e sociale è insomma alla base del Progetto basket 4 all erasmus + sport project.

A Varazdin i giovani della Gea si confronteranno con le compagini croate di Vindi, Vindija, Medimurje, Sjever e Koprivnica e con il Sentvid Lubiana (Slovenia).

La formazione under 17 si presenta in Croazia rinforzata da Carpitella, D’Aubert, Pepi in prestito da Costone; Avvento in prestito dall’Argentario, Moscardi (2004) da Affrico Basket Firenze, Enrico Mistral dal One Team Forlì. Il più giovane del gruppo è il 2005 Anselmi, di proprietà Gea.

La rosa Gea 2003: Matteo Pepi, Nicolas Battaglini, Paolo Avvento, Duccio Moscardi, Alberto Mazzei, Francesco Anselmi, Jacopo Carpitella, Cristian Muntean, Enrico Mistral , Lorenzo Scurti , Tommaso D’aubert, Riccardo Grilli. All. Stefano Menichetti

Luca Faragli per questa trasferta ha invece preparato due squadre, rinforzate dai prestiti di Pepi, Rinaldi, Gigante, Mealli (Costone Siena); Picchianti e Brugi (Argentario Basket).

Gea 2005-2006: Rachele Di Stano, Sara Gigante, Melissa Kalhay, Erika Lambardi, Penelope Mealli, Margherita Pepi, Sara Rinaldi, Celeste Saccardo, Linda Vinci.

Gea 2006-2007: Chiara Brugi, Chiara De Michele, Giulia Faragli, Anna Landi, Clara Nunziatini, Alice Panella, Melissa Picchianti, Martina Scalora, Sofia Tanganelli.