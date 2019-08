Massa Marittima protagonista in Rai: al tg uno spazio dedicato alla città del Balestro

MASSA MARITTIMA – Sabato 31 agosto il Tgr Itinerante di Rai Toscana, che ogni sabato propone un viaggio alla scoperta di uno dei Comuni della Toscana; andrà in onda da Massa Marittima.

Una bella vetrina per la città che potrà mettere in mostra le sue grandi risorse artistiche, culturali, ambientali e quelle legate alle produzioni agroalimentari. Su questi temi saranno realizzati dei servizi trasmessi sia nell’edizione delle ore 14 che in quella delle 19.30.