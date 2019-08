Il Gavorrano cala il pokerissimo, buona sgambata con il Massa Valpiana

GAVORRANO – Buon test per il Follonica Gavorrano che nell’allenamento congiunto di giovedì pomeriggio allo stadio “Nicoletti” ha travolto (5-0) il Massa Valpiana, formazione che si appresta a disputare il campionato di Prima categoria.

I rossoblù, desiderosi di dimenticare al più presto la sconfitta in Coppa Italia, hanno impresso alla sgambatella un ritmo forsennato, tanto che Cavaglioni, il mister massetano ha chiesto di interrompere la partita al 75’ con quindici minuti d’anticipo.

L’allenatore Vitaliano Bonuccelli ha studiato con attenzione le mosse dei suoi ragazzi in funzione della impegnativa trasferta di Monterosi e ha ipotizzato la formazione titolare per l’esordio in serie D. A disposizione tutti i ragazzi della rosa, compreso Marco Dell’Aquila, ad eccezione dell’infortunato Farini e dello squalificato Galvanio. Nel corso della partitella, allestita anche per suggellare il recente accordo di affiliazione con la consorella Massa Valpiana. sono andati a segno Vanni (tripletta), Lombardi e Lamioni.