Dal decreto Pillon al caso Bibbiano: incontro a Follonica. Pd: «Noi ne parliamo

FOLLONIA – Il Partito democratico di Follonica organizza un incontro aperto a tutti i cittadini di Follonica con Francesca Puglisi, segretaria del Pd dell’Emilia Romagna.

“Abbiamo promosso questa iniziativa – dichiara la segretaria del Pd di Follonica Cinzia Tacconi – perché crediamo che il ruolo dei partiti, e del Partito democratico in particolare, sia quello di confrontarsi con i cittadini senza filtri o timore di parlare anche di temi scottanti e di attualità. Viviamo un periodo storico nel quale i cittadini hanno sempre meno fiducia nei partiti e nella Politica; noi crediamo, invece, che sia nostro compito ricostruire quel rapporto di fiducia e condivisione e colmare la distanza che tanti oggi sentono rispetto alla politica”.

“Per questo abbiamo scelto di iniziare una nuova stagione di incontri pubblici da due temi così importanti e dibattuti come quello del cosiddetto “caso Bibbiano” e quello del Decreto Pillon. Non vogliamo piegarci alle strumentalizzazioni che in questi mesi abbiamo letto sui media nazionali, ma provare a discuterne insieme a Francesca Puglisi e ai cittadini che vorranno partecipare perché è dalla conoscenza dei fatti che si può costruire un’opinione più chiara.”

L’incontro si svolgerà al Casello Idraulico sabato 31 Agosto alle 21.00