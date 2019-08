Bambini sotto rete: tornano gli open day della Pallavolo Grosseto

GROSSETO – Tornano le iniziative della Pallavolo Grosseto dedicate a bambine dai 5 agli 11 anni. Gli open day sono 4 e si svolgeranno nei giorni di sabato, 7, 14, 21 e 28 settembre.

Sabato 7 e sabato 21 dalle ore 16,30 al palazzetto Azzurri d’Italia mentre sabato 14 in piazza Dante e Sabato 28 settembre in via Carducci 87 di fronte alla farmacia Billi insieme ai volontari dell’Avis di Grosseto a partire dalle ore 17.

Alle iniziative saranno presenti tutti i nostri tecnici e dirigenti del settore giovanile che faranno provare la pallavolo a tutte le bambine e i bambini.

Durante gli open sarà possibile confermare le iscrizioni della passata stagione oppure iscriversi direttamente per i corsi di mini volley che inizieranno poi dal 1° di ottobre. Per info: 3807961595 oppure email: info@pallavologrosseto.it