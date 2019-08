A Follonica è Loco Fest: sei serate di spettacoli tra musica e danza. Il programma

FOLLONICA – L’associazione Pro loco, con il patrocinio del Comune di Follonica, dal 2 al 7 settembre organizza il “Loco Fest”, sei serate di spettacoli al giardino del Casello Idraulico.

Si inizia lunedì 2 settembre con il Forum del Volontariato per giocare alla “Tombola cantata”, martedì 3 musica con il gruppo locale “Mani in tasca”, balli e danze con il gruppo “Arabesque e Buena Vista” per mercoledì 4, mentre giovedì 5 il gruppo folkloristico “I cantori dei tempi passati” canterà le più famose canzoni popolare del nostro territorio. Il pomeriggio di venerdì 6 settembre sarà dedicato ad una Festa Cartoon che proseguirà in serata con la famosa street band “Miwa ed i suoi componenti”, colonna sonora ufficiale di Lucca Comics & Games e tra i protagonisti a Tokyo della festa di Capodanno.