Una lettrice: «Le Poste installano le cassette ma non consegnano le chiavi»

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – «Nella campagna castiglionese sono state installate una serie di cassette postali, necessarie per la riorganizzazione della consegna postale, ma nessuno ha avuto le chiavi» la segnalazione viene da una nostra lettrice, Chiara Giardini.

«Le cassette sono state distribuite in luoghi precisi, ognuno avrebbe avuto la chiave della propria e il postino, invece di andare casa per casa, avrebbe avuto la possibilità di fare più rapidamente la consegna. Ebbene, messe a maggio-giugno 2018, nessuno di noi utenti ha avuto le famose chiavi».

«All’ufficio postale – prosegue la nostra lettrice – dichiarano che non è a loro che dobbiamo fare domande, ma non sanno dire a chi va fatta. Nel frattempo queste cassette, brutte da vedere, si stanno pure arrugginendo, alcune si aprono e dentro vi si annidano insetti. Davvero un esempio concreto di come in Italia si buttino i soldi e le “opere” restino incompiute».