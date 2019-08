Pioggia di medaglie per i follonichesi ai campionati regionali master

PIOMBINO – Ai campionati toscani Master Open a Piombino, l’Atletica Follonica fa incetta di medaglie Alessandro Iacomino che vince il titolo regionale per la categoria M40 nei 1500 metri, negli 800 metri e nel salto con l’asta.

Anche Marco Mattesini si distingue e conquista il primo posto per la categoria M40 nel lancio del giavellotto e nel salto in alto. Bene anche Claudio Mariotti secondo nel lancio del peso e nel giavellotto per la cat m60, e il maratoneta Claudio Guccini che inaspettatamente si piazza quarto nei 100 metri e terzo nei 200 metri per la cat M55.

Risultati di doppio valore essendo i quattro atleti istruttori, allenatori e presidente della Asd Atletica Follonica e ottimo esempio per i tanti bambini e ragazzi della scuola di Atletica cittadina. Infine ad Arcidosso alla “Marcia del Capercio”, 12° gara del “Corri Nella Maremma”, Alessandro Mansani si classifica secondo di categoria con il tempo di 44:03 e 15° assoluto, Gabriele Pasquini 12° assoluto in 43:23, Frankland Scott 26° assoluto in 45:49 e Alessandro Ammalati 58° assoluto in 50:45.

Ilaria Piazzi, invece, chiude la stagione agonistica con due meeting in Trentino. Il 24 agosto arriva quarta al meeting Melinda a Cles negli 800 metri, mentre il 27 agosto partecipa al 55esimo Palio Città della Quercia nella gara a invito riservata agli under 23, dove stabilisce il personal best nei 1500 metro in 4’32”04, piazzandosi sesta. L’atleta follonichese è ormai prossima a un grande salto di qualità per la prossima stagione agonistica. Sempre a Rovereto era presente anche Alessandro Iacomino che conquista il terzo gradino del podio negli 800 m riservati ai master.