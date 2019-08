Minibasket all’aperto, al via i corsi con le prove gratuite

GROSSETO – Scatta la stagione del minibasket per la Gea Basketball Grosseto, nella ormai consueta location dei campetti all’aperto della Polisportiva Gorarella in via Andrea del Sarto (sulla sinistra della rotatoria che porta all’ippodromo e all’Aurelia Antica per chi proviene dalle Collacchie o dalla 167).

Martedì 3 settembre dalle 16,30 è in programma l’inizio delle prove gratuite. Per tutto il mese di settembre, il martedì e il venerdì, dalle 16.30 alle 18, sarà possibile effettuare gratuitamente lezioni di basket con i tecnici della Gea e con la partecipazione degli atleti che nelle scorse settimane hanno portato Grosseto in serie B femminile e in serie C maschile. Ai partecipanti dopo l’allenamento sarà offerta anche la merenda. Al termine dei corsi gratuiti i bambini potranno decidere di tesserarsi e iniziare gli allenamenti in palestra.

Le prove gratuite sono essenzialmente indirizzate alla fascia minibasket dei nati e nate nel 2014, 2013, 2011, 2010, 2009 e 2008. «Ma se qualche fuori quota – precisa il presidente David Furi – vuol provare a giocare a pallacanestro è il benvenuto. Lo aspettiamo a braccia aperte».