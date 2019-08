GROSSETO – L’estate in Maremma potrebbe essere agli sgoccioli. Dopo la giornata di giovedì 29 agosto, le condizioni meteo in tutta la provincia di Grosseto sembrano destinate a cambiare in maniera assai repentina.

Sul capoluogo sono attese piogge forti a partire dalla giornata di venerdì 30 agosto e in particolare, questo dicono le previsioni al momento, nelle giornate di domenica 1 e lunedì 2 settembre. Piogge sono attese in gran parte del territorio provinciale.

Cambieranno anche le temperature: se le minime resteranno sopra le medie stagionali, un crollo è atteso per le massime che tra la fine di questa e l’inizio della prossima settimana potrebbero scendere sotto i 25 gradi.

