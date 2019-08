L’Arcimboldo avrà il suo gazebo: l’amministrazione dice sì

GROSSETO – E’ stata firmata oggi la concessione amministrativa, che dura 12 anni, per l’occupazione dell’area dove verrà realizzato un gazebo al servizio dell’attività di somministrazione dell’attività presente su piazza Tripoli. Adesso il privato potrà espletare le pratiche urbanistiche necessarie per procedere.

“L’accordo – dicono il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore Riccardo Megale – arriva dopo la trascrizione a titolo transattivo dell’atto di costituzione di diritto di superficie su porzione di piazza Tripoli, avvenuto a seguito della delibera 84 del 14 maggio 2018: con quell’atto il Comune manifestava, attestandone i requisiti di indispensabilità e indilazionabilità, l’interesse pubblico all’acquisto della proprietà superficiaria di una parte di piazza Tripoli che risultava intestata a proprietari privati. I proprietari privati avevano espresso la loro disponibilità al trasferimento esclusivamente in via definitiva e perpetua di un diritto di superficie e non alla vendita dell’immobile. E così era stato firmato l’atto. Adesso arriva un ulteriore passaggio della vicenda, che ha visto il Comune attendere i tempi di risoluzione delle questioni private tra i vari soggetti coinvolti”.

“L’area riveste una notevole importanza per la città ed è divenuta una delle realtà mercatali più consolidate, nonché a servizio del vicinato – continuano sindaco e assessore -. Il piano è quello di procedere con la realizzazione del parcheggio di progetto, ipotesi già approvata dalla nostra giunta”.