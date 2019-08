La Coppa Italia inline sbarca sull’Amiata con una giornata di gare

GROSSETO – La Coppa Italia di inline alpine slalom sbarca sull’Amiata. Domenica 1 settembre ad Abbadia San Salvatore è infatti in programma la terza tappa della manifestazione nazionale, che propone una collaborazione tra Federazione, che si occupa della parte agonistica, e Uisp, che cura la parte promozionale. Il tutto sotto l’egida dello Sci Club Lo Scoiattolo e la scuola di sci del Monte Amiata.

L’appuntamento è alle 10 in via Case Nuove, con la ricognizione dei tracciati. Si partirà alle 10,30 con i bambini, poi toccherà agli adulti: attesa la partecipazione di atleti importanti a livello italiano dello slalom sui pattini in linea. Al termine la festa con le premiazioni.